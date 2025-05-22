Россияне стали чаще обращаться за косметологическими услугами, но тратят на них меньше

В первом квартале 2025 года количество транзакций на рынке косметологических услуг выросло на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики «Т-банка». Результаты исследования публикуют «Ведомости».

Как отмечает издание, авторы отчета не приводят абсолютных данных, но указывают, что в январе-марте средний чек на косметологические услуги снизился на 44% — до 7944 руб. Одновременно с этим объем платежей по платным медицинским услугам сократился на 11%, что аналитики связывают с ростом цен на них. По данным банка, в первом квартале средний чек вырос на 4% год к году — до 6080 руб.

В частной сети клиник «Медси» в рамках направления «Косметология» объем оказанных услуг за январь-март 2025 года увеличился на 44% в годовом выражении, достигнув 49 тыс. процедур. Об этом изданию рассказала директор направления «Медси Beauty» Оксана Башарина, не раскрыв финансовые показатели по выручке.

В сети клиник «Атлас» оборот подразделения эстетической медицины за тот же период вырос на 62% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, отметила генеральный директор Ксения Лемберг, также не приводя абсолютных значений.

Средний чек в «Медси Beauty» остался на уровне предыдущего года и составил 13,7 тыс. руб. В «Атласе» данный показатель увеличился на 5%. По информации представителей клиник, рост цен за отчетный период составил 4,3% и 10% соответственно. Лемберг поясняет повышение стоимости услуг увеличением закупочных цен.

Однако в СРО «Национальная ассоциация клиник эстетической медицины» не подтверждают зафиксированный рядом участников рынка рост. По словам председателя совета организации и генерального директора сети клиник «Линлайн» Юлии Франгуловой, ни один из 189 опрошенных представителей клиник по всей России не сообщил о приросте оборота свыше 20% за первый квартал 2025 года. В собственной сети «Линлайн», присутствующей в 17 регионах страны, рост выручки за январь-март составил от 11 до 18%, уточнила Франгулова. Эксперт предполагает, что столь высокие темпы роста могут быть связаны с активностью самозанятых, работающих вне лицензированных учреждений.

По данным исследовательской компании BusinesStat, по итогам 2024 года общий объем российского косметологического рынка увеличился на 11,8%, составив 312,3 млрд руб.