Первый после четырехлетнего перерыва концерт BTS собрал 18,4 млн зрителей на Netflix

Прямая трансляция первого после почти четырехлетнего перерыва концерта k-pop-группы BTS собрала 18,4 млн зрителей на стриминге Netflix. Об этом сообщила пресс-служба видеосервиса.

Аудитория шоу BTS The Comeback Live: Arirang считалась с учетом прямого эфира и просмотров в течение последующих суток. Трансляция вошла в топ-10 Netflix в 80 странах и заняла первое место в 24 из них.

Значительный отклик концерт получил и в социальных сетях. Контент, связанный с выступлением, собрал 2,62 млрд упоминаний по всему миру, а тематические хэштеги вышли в тренды в ряде стран, включая США, Южную Корею и Великобританию.

Как отмечает Bloomberg, успех проекта отражает растущий спрос на прямые эфиры с участием мировых артистов. Он также вписывается в стратегию Netflix по развитию live-направления.

Концерт прошел 21 марта в Сеуле на площади Кванхвамун и был приурочен к выходу альбома Arirang — первого полноформатного релиза группы за шесть лет. Мероприятие собрало десятки тысяч зрителей офлайн и стало символическим началом нового этапа в карьере BTS.

Ранее Министерство финансов Южной Кореи спрогнозировало, что возвращение артистов на сцену принесет экономике страны триллионы вон, а нематериальные выгоды могут быть в «несколько или даже десятки раз выше».

Напомним, группа BTS ушла на почти четырехлетний перерыв в 2022 году из-за срочной военной службы участников коллектива.