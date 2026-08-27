Конор Макгрегор отметил день рождения «Ароматного мира»

Ирландский боец MMA и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор записал специальное видеообращение ко дню рождения сети «Ароматный мир». В ролике спортсмен поздравил компанию и ее покупателей. Для сети участие одной из самых узнаваемых звезд мирового спорта стало не только медийным событием, но и примером новой модели сотрудничества ретейла с celebrity-owned brands.
Привлечение международных знаменитостей остается одним из заметных инструментов, который российские компании используют для изменения восприятия бренда и расширения медийного охвата. При этом в случае «Ароматного мира» механика сотрудничества отличается. Сеть не привлекала Конора Макгрегора в качестве рекламного лица, а развивает коммерческое партнерство с одним из принадлежащих бойцу брендов. В результате традиционные отношения «ретейлер — поставщик» одновременно превращаются в отношения «ретейлер — celebrity brand».
Денис Марфутин, член совета директоров «Ароматного мира», председатель комитета по продажам, маркетингу и e-commerce:
Селебрити необязательно покупать как лицо рекламной кампании. Иногда эффективнее взять в ассортимент продукт, который создал сам селебрити, и через партнерство получить его естественный endorsement и медийный капитал.
В нашем случае это взаимовыгодная модель. «Ароматный мир» получает интересный международный бренд, дополнительный информационный повод и earned media без необходимости отдельно покупать дорогостоящий celebrity-контракт.
По сути, ассортимент становится еще и маркетинговым активом. И если учитывать не только маржу конкретного SKU, но и дополнительный PR, охват и медийный эффект, ROI такого сотрудничества потенциально может быть значительно выше, чем у классической рекламной кампании со звездой.