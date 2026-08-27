Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

GeoWise — видимость брендов в нейросетях
Андрей Жаринов
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.08.2026 в 13:57

Конор Макгрегор отметил день рождения «Ароматного мира»

Боец смешанных единоборств записал специальное видеообращение к российской сети

2

Ирландский боец MMA и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор записал специальное видеообращение ко дню рождения сети «Ароматный мир». В ролике спортсмен поздравил компанию и ее покупателей. Для сети участие одной из самых узнаваемых звезд мирового спорта стало не только медийным событием, но и примером новой модели сотрудничества ретейла с celebrity-owned brands.

Привлечение международных знаменитостей остается одним из заметных инструментов, который российские компании используют для изменения восприятия бренда и расширения медийного охвата. При этом в случае «Ароматного мира» механика сотрудничества отличается. Сеть не привлекала Конора Макгрегора в качестве рекламного лица, а развивает коммерческое партнерство с одним из принадлежащих бойцу брендов. В результате традиционные отношения «ретейлер — поставщик» одновременно превращаются в отношения «ретейлер — celebrity brand».

Денис Марфутин, член совета директоров «Ароматного мира», председатель комитета по продажам, маркетингу и e-commerce:

Селебрити необязательно покупать как лицо рекламной кампании. Иногда эффективнее взять в ассортимент продукт, который создал сам селебрити, и через партнерство получить его естественный endorsement и медийный капитал.

В нашем случае это взаимовыгодная модель. «Ароматный мир» получает интересный международный бренд, дополнительный информационный повод и earned media без необходимости отдельно покупать дорогостоящий celebrity-контракт.

По сути, ассортимент становится еще и маркетинговым активом. И если учитывать не только маржу конкретного SKU, но и дополнительный PR, охват и медийный эффект, ROI такого сотрудничества потенциально может быть значительно выше, чем у классической рекламной кампании со звездой.

Селебрити Конор Макгрегор Инфлюенсеры ретейлер «Ароматный мир» celebrity brand
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.