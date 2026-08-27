Конор Макгрегор отметил день рождения «Ароматного мира»

Ирландский боец MMA и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор записал специальное видеообращение ко дню рождения сети «Ароматный мир». В ролике спортсмен поздравил компанию и ее покупателей. Для сети участие одной из самых узнаваемых звезд мирового спорта стало не только медийным событием, но и примером новой модели сотрудничества ретейла с celebrity-owned brands.

Привлечение международных знаменитостей остается одним из заметных инструментов, который российские компании используют для изменения восприятия бренда и расширения медийного охвата. При этом в случае «Ароматного мира» механика сотрудничества отличается. Сеть не привлекала Конора Макгрегора в качестве рекламного лица, а развивает коммерческое партнерство с одним из принадлежащих бойцу брендов. В результате традиционные отношения «ретейлер — поставщик» одновременно превращаются в отношения «ретейлер — celebrity brand».