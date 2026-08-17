Конференции для МСБ — новый рынок: как изменился формат деловых событий за последние три года

Почему одни бизнес-конференции собирают полные залы, а другие теряют аудиторию, несмотря на известных спикеров и большие бюджеты? За последние несколько лет предприниматели стали иначе выбирать события: они приходят не за вдохновляющими историями успеха, а за возможностью решить конкретную задачу, обсудить ее с коллегами и сразу применить новые идеи в работе. Это изменило не только ожидания участников, но и весь рынок мероприятий для малого и среднего бизнеса.

О том, что сегодня действительно привлекает предпринимателей на конференции и какие форматы постепенно уходят в прошлое, Sostav рассказала Ирина Федотова, лидер направления конференций в «Точка Банке».

Аудитория выросла — и перестала ходить «на любую конференцию»

За последние несколько лет предпринимательская среда заметно расширилась. По данным Единого реестра субъектов МСБ (малого и среднего бизнеса), к июлю 2026 года в России работает более 6,6 млн малых и средних предприятий. Одновременно продолжает расти и число самозанятых: если в 2019 году их было около 338 тыс., то к апрелю 2026 года — уже более 16 млн. Вместе с ростом аудитории сформировался и устойчивый спрос на события, которые помогают предпринимателям решать практические задачи бизнеса.

Но изменилась не только численность аудитории — изменились ее ожидания. Пандемия окончательно показала, что знания перестали быть дефицитом. Вебинары, онлайн-курсы, отраслевые медиа и профессиональные сообщества сделали доступ к информации практически безграничным.

Более того, по данным исследования российского MICE-рынка, организаторы отмечают смещение спроса в сторону событий с выраженной практической ценностью: компании все чаще рассматривают конференции как инструмент решения бизнес-задач, а не просто площадку для коммуникации.

Следовательно, предприниматели перестали тратить время на программы, которые не дают практической пользы. Вместе с этим начали исчезать форматы, еще недавно считавшиеся стандартом:

Форумы «для всех» . Еще несколько лет назад было нормой собрать в одном зале владельцев небольших компаний, топ-менеджеров корпораций, начинающих предпринимателей и инвесторов. Программа получалась универсальной, но редко была полезной каждому участнику. Однако такой подход уже ушел в прошлое.

. Еще несколько лет назад было нормой собрать в одном зале владельцев небольших компаний, топ-менеджеров корпораций, начинающих предпринимателей и инвесторов. Программа получалась универсальной, но редко была полезной каждому участнику. Однако такой подход уже ушел в прошлое. Панельные дискуссии без конкретных выводов . Формат, в котором несколько экспертов час обсуждают общие тенденции рынка, постепенно теряет свою ценность. Участникам важнее увидеть разбор реального кейса, понять, почему было принято то или иное решение, какие ошибки допустила компания и какой результат это принесло.

. Формат, в котором несколько экспертов час обсуждают общие тенденции рынка, постепенно теряет свою ценность. Участникам важнее увидеть разбор реального кейса, понять, почему было принято то или иное решение, какие ошибки допустила компания и какой результат это принесло. Лекции «один спикер — один час». Классические последовательные выступления, где аудитория только слушает. Такой формат постепенно уступает место сессиям с вопросами, разборам кейсов, мастермайндам и воркшопам, где участники могут влиять на ход обсуждения.

Что изменилось в программе конференций

Изменение ожиданий аудитории заставило организаторов полностью пересмотреть принципы построения деловой программы. Если раньше она строилась вокруг выступлений спикеров, то сегодня — вокруг сценариев взаимодействия участников.

Одновременно изменился и подход самих предпринимателей к выбору мероприятий. Все чаще они посещают не только конференции о бизнесе, но и отраслевые события для специалистов — в IT, диджитале, маркетинге, продуктовой разработке и других сферах, где можно обсудить конкретные профессиональные задачи, познакомиться с потенциальными партнерами и найти решения, которые затем можно применить в своем бизнесе.

Работа с потенциальными партнерами вместо классического нетворкинга. Формат, который активно развивается, — встречи предпринимателей с крупными компаниями и партнерами. Например, на форуме «Сильные идеи для нового времени» участники получают возможность представить свои проекты представителям бизнеса, институтов развития и государственных организаций, а лучшие инициативы получают поддержку и выход на потенциальных партнеров.

Похожую механику использует конференция «ТОК». Представители торговых сетей разбирали продукты участников, оценивали их готовность к выходу на полки, давали рекомендации по доработке и обсуждали условия сотрудничества. Для части предпринимателей такие встречи стали началом реальных контрактов: например, бренд Leo Silver по итогам конференции заключил договор о дистрибуции с «Самокатом».

Разборы реальных кейсов вместо теоретических выступлений. Вместо универсальных советов предприниматели хотят видеть, как компании принимали сложные решения, какие гипотезы проверяли и к каким результатам пришли. Поэтому все больше места в программе занимают кейс-сессии, дебаты и открытые разборы с участием аудитории. К примеру, на конференции ProductSense регулярно проходят разборы продуктовых кейсов, где команды вместе с экспертами анализируют реальные ситуации, обсуждают принятые решения и их последствия.

Нетворкинг как отдельный формат программы. Для этого используют тематические столы, модерируемые обсуждения и встречи по бизнес-запросам, а также экспериментируют с самим форматом мероприятий. Например, антиконференция Summer Merge проходит на природе: участники живут в палатках, вместе проводят вечера у костра и продолжают профессиональные разговоры вне официальной программы. На конференции «Рассвет в темноте» используется формат Blind Date: участники надевают маски для сна, садятся друг напротив друга и знакомятся без привычных социальных маркеров. Такие механики помогают быстрее установить личный контакт и делают деловое общение более открытым.

Масштаб становится частью программы. На рынке одновременно развиваются два противоположных тренда. С одной стороны, становится больше крупных конференций на стадионах и других масштабных площадках, которые все чаще используют элементы шоу. Их ценность создается не только деловой программой, но и общим опытом участия, атмосферой и ощущением принадлежности к большому профессиональному сообществу. Так, на АМОКОНФ, прошедшей в большом зале «ВТБ Арены», деловую программу дополнили музыкальные номера, световые эффекты и развлекательные видеоролики, а роль ведущей выполняла ИИ-ассистент «Амма», которая объявляла спикеров и представляла посвященные им песни.

С другой стороны, сохраняется спрос на более камерные мероприятия, где организаторы могут создать условия для содержательного общения, глубокого обмена опытом и качественного взаимодействия между участниками. Для многих предпринимателей именно возможность обсудить свои задачи в небольшом кругу становится главным аргументом при выборе конференции.

Меняется и роль спикера. Сегодня аудитория приходит не столько за известными именами, сколько за людьми с актуальным практическим опытом и готовностью к открытому разговору. Вместе с этим меняется и отношение самих спикеров к формату участия. Если раньше многие стремились прежде всего выступить с собственным докладом, то сегодня все чаще выбирают дискуссии, открытые разборы и совместные сессии. Такой формат позволяет не только делиться своим опытом, но и обсуждать с коллегами актуальные для рынка вопросы, сравнивать разные подходы и вместе искать решения.

Экономика: событие проектируют опытом, а оценивают решениями

Конкуренция за внимание предпринимателей выросла, а вместе с ней — и требования к качеству самого мероприятия. Сегодня участники оценивают не только содержание программы, но и весь опыт взаимодействия с конференцией: насколько удобна регистрация, легко ли ориентироваться на площадке, достаточно ли возможностей для общения. Поэтому организаторы все чаще проектируют не отдельные элементы события, а целостный путь участника. При этом главную ценность конференции по-прежнему создают сильная деловая программа и качественный нетворкинг — именно они позволяют участникам получить новые идеи, решения и полезные деловые связи.

Изменились и критерии оценки эффективности. Сегодня предприниматели при выборе мероприятия все чаще задают себе простые вопросы: чему я научусь, с кем познакомлюсь и что смогу изменить в своем бизнесе после возвращения. Чем убедительнее организатор отвечает на эти вопросы, тем выше вероятность, что человек выберет именно эту конференцию.

Появились и новые статьи расходов. Помимо площадки и технического обеспечения, бюджеты теперь включают работу методологов, специалистов по публичным выступлениям, комьюнити-менеджеров и других экспертов, которые отвечают за качество программы и опыт участников. Именно эти инвестиции все чаще определяют ценность конференции для аудитории.

Что дальше?

Следующие несколько лет, вероятно, станут для ивент-рынка в сегменте МСБ не периодом бурного роста, а временем трансформации. За три года сформировалась модель конференций для малого и среднего бизнеса, которая сегодня считается успешной: практические кейсы, интерактивные форматы, сильный нетворкинг и программы, ориентированные на конкретные запросы предпринимателей. Но, как показывает практика, любая удачная модель со временем становится привычной и начинает тиражироваться.

Следовательно, конкуренция будет усиливаться уже не за количество участников, а за качество опыта. Одних известных спикеров, красивой площадки или масштабной рекламной кампании станет недостаточно. Организаторам придется постоянно переосмысливать формат мероприятия, искать новые способы вовлечения аудитории и заново отвечать на вопрос, какую уникальную ценность получает предприниматель.

При этом сам спрос на деловые события вряд ли исчезнет. Наоборот, в условиях высокой неопределенности предпринимателям особенно важно обсуждать свои решения с теми, кто сталкивается с похожими задачами. Поэтому выигрывать будут не самые большие конференции, а те, что смогут быстрее других понять, как меняются запросы аудитории, и превратить это понимание в новую архитектуру события.