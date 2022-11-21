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21.11.2022 в 08:00

Кондитерские Krispy Kreme откроются под вывеской Krunchy Dream

Вкус пончиков не изменится

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На месте закрывшихся кафе Krispy Kreme ресторатор Аркадий Новиков запустил новую сеть Krunchy Dream. Это будет сеть кондитерских с пончиками, сообщает РБК.

Аркадий Новиков открыл первую кофейню Krispy Kreme в сентябре 2013 года по договору франшизы. В начале года в России работало 30 заведений. Однако в начале апреля, после начала спецоперации России на Украине, Krispy Kreme расторгла договор со своим российским партнером-франчайзи и приостановила все поставки в Россию.

Сотрудник одного из кафе Krunchy Dream рассказал РБК, что ребрендинг произошел после ухода Krispy Kreme из России, но заверил, что «пончики остались те же». В конце сентября принадлежащее Новикову ООО «Глазурь» подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Krunchy Dream и «Кранчи Дрим» по классу изготовления кондитерских изделий, кофе и работы общепита.

Ранее сообщалось, что 70 ресторанов KFC в России превратятся в Rostic’s. При этом меню после передачи новому владельцу обещают сохранить.

Krispy Kreme
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