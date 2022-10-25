70 ресторанов KFC в России превратятся в Rostic’s

Американская компания Yum! Brands заключила договор по продаже российского подразделения KFC ижевской компании «Смарт сервис». Новый владелец будет обязан постепенно ребрендировать заведения, пишет «Коммерсант».

Согласно условиям договора, покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную концепцию, а также за сохранение рабочих мест всей российской команде. После закрытия сделки Yum! Brands прекратит свое корпоративное присутствие в России.

В сделку входят 70 ресторанов KFC. Права на бренд KFC также вошли в периметр сделки, знает собеседник издания. Оценочная стоимость российского бизнеса составляет 1,3 млрд руб. Окончательное закрытие сделки ожидается в конце этого года.

В сентябре Yum! Brands зарегистрировала права на бренд Rostic’s. Источник издания на рынке общепита уточнил, что новый покупатель приобрел права и на этот бренд и в начале следующего года начнет менять вывески на Rostic’s.

В России насчитывается около 1 тыс. ресторанов KFC. В начале марта Yum! Brands заявила о приостановке работы своих 70 заведений в России. 930 заведений под вывеской KFC в РФ управляются независимыми собственниками по договорам лицензирования или франшизы. Такие точки смогли продолжить работу и, по мнению экспертов, попытаются работать под вывеской KFC максимально долго.

В июне Yum! Brands объявляла о завершении передачи прав собственности на все активы сети Pizza Hut локальному оператору. Новым собственником стала «Ной-М», развивающая рестораны IL Патио и «Планета суши».