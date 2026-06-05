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05.06.2026 в 12:40

Компании Kismet Capital Group перечислили в бюджет РФ более 100 млрд рублей налогов

Основатель холдинга Иван Таврин заявил, что для бизнеса важнее предсказуемость условий, чем размер налоговой нагрузки

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В 2025 году портфельные компании Kismet Capital Group перечислили в российский бюджет свыше 100 млрд руб. налогов и обязательных отчислений. Об этом сообщил основатель холдинга Иван Таврин на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посвященной вопросам налогообложения. Его слова приводит «Коммерсантъ».

По словам Таврина, ключевым фактором для бизнеса остается не столько размер налоговой нагрузки, сколько стабильность и предсказуемость условий ведения деятельности. Он подчеркнул, что налоги должны взиматься строго в соответствии с законодательством, а не исходя из самостоятельной интерпретации налоговых органов на местах.

Kismet Capital Group была основана Иваном Тавриным в 2016 году. В инвестиционный портфель компании входят сервис объявлений «Авито», рекрутинговая платформа hh.ru, инфраструктурный оператор «Новые башни», а также компании из сфер fashion-ритейла и FMCG.

Kismet Capital Group Бюджет России
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