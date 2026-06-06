Парижский Диснейленд не окупился почти за 35 лет работы

Disney до сих пор не может вернуть вложенные средства в парижский Диснейленд даже спустя более 30 лет работы. «Дыра» в инвестициях оценивается примерно в $4,2 млрд при общем объеме вложений около $6,8 млрд, пишет The Guardian. Несмотря на это, парк сегодня демонстрирует сильные операционные показатели и остается ключевым международным активом компании.

Диснейленд в Париже открылся в 1992 году и стал крупнейшим зарубежным проектом Disney. Парк ежегодно посещают около 16 млн человек, а по выручке он сейчас опережает все другие международные парки группы.

Финансовая модель проекта изначально оказалась перегруженной долгами. Существенная часть строительства была профинансирована за счет кредитов, а структура с участием публичных акционеров усложнила возврат инвестиций для материнской компании.

За первые десятилетия проект регулярно уходил в убытки. Влияли и ошибки запуска, и внешние шоки — от экономических спадов до последствий терактов в Париже и пандемии COVID-19. В итоге за всю историю парк лишь 13 раз заканчивал год в плюсе. Несмотря на улучшение текущих операционных результатов, инвестиции Disney в проект до сих пор не окупились. Компания получила лишь ограниченные доходы, в основном от роялти и сервисных платежей, а также единственный дивиденд еще в 1993 году.

Фактически Диснейленд в Париже остается примером долгого возврата капитала в индустрии развлечений: проект может быть операционно успешным, но при этом десятилетиями не отбивать первоначальные вложения.