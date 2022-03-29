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29.03.2022 в 05:40

«Коммерсант»: наружная реклама в марте и апреле просядет меньше других сегментов

Участники рынка рассчитывают на инвестиции новых брендов из Китая, Турции и ОАЭ

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Отток иностранных заказчиков из-за ситуации на Украине спровоцирует сокращение рынка наружной рекламы, однако падение будет не таким сильным, как в других сегментах рынка, и не превысит 10−15% в апреле, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка.

Сейчас многие иностранные бренды, доля которых на рынке составляет около 15%, снимают кампании. В связи с этим в марте, по подсчётам OMD OM Group , падение рынка может составить около 5−7%, в апреле — уже 15%.

Главный операционный директор Игроник Александр Куликов ожидает падение объемов продаж в марте на 12−17%, в апреле — на 25−30%. В Smart View (входит в SA MEDIA GROUP ) оценивают снижение продаж за март—апрель по рынку в 10−15%. Директор направления наружной рекламы группы АДВ Дмитрий Грибков утверждает, что в Москве пока приостановлены не более 5−10% кампаний.

В Gallery подчеркнули, что отток рекламодателей из FMCG для наружной рекламы не столь существенен. Значительно сокращают размещения туристическая отрасль и индустрия красоты. При этом компании из сегментов недвижимости и строительства, а также финансовых услуг и банков, наоборот, увеличивают свои бюджеты.

В то же время падение наружной рекламы может быть не таким сильным, как других сегментов рынка, говорят собеседники издания. Они ожидают увеличения доли цифровых конструкций в бюджетах рекламодателей. По данным АКАР, развитие рынка наружной рекламы в 2021 году обеспечивалось за счет активного процесса цифровизации. Кроме того, операторы рассчитывают, что падение объемов продаж со временем компенсируют инвестиции новых брендов из Китая, Турции, ОАЭ и других стран.

Ранее Dentsu Russia отмечала, что 70% рекламного рынка в России почти не затронули «уходы» западных компаний. Если все компании, заявившие о своём «уходе», полностью прекратят рекламную поддержку, то рекламный рынок потеряет около 20% годового оборота.

Наружная реклама
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