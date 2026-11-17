39% опрошенных россиян считают справедливой прибавку к своей зарплате на 11−25%, 27% — на 26−50%, 14% — на 5−10%, 9% — более чем на 50%, 4% — менее чем на 5%. Еще 7% затруднились ответить. Средний справедливый размер прибавки составил 26%. Таковы данные опроса, проведенного SuperJob.

Чаще прибавку зарплаты более чем на 50% считают справедливой респонденты 45 лет и старше (12%), люди с высшим образованием (11%) и те, кто зарабатывает от 100 тыс. до 150 тыс. руб. в месяц (16%).

11% интервьюируемых сообщили, что зарплату на работе им повышали менее полугода назад. 15% получили прибавку от полугода до года назад, 20% — от года до двух лет назад, 17% — более двух лет назад. 37% затруднились вспомнить, когда на их работе в последний раз проводилась индексация.

У 48% опрошенных зарплата во время индексации в течение последнего полугодия повысилась на 5−10%, у 24% — менее чем на 5%, у 17% — на 11−25%, у 2% — на 26−50%, у 1% — более чем на 50%. Средний размер повышения зарплаты составил 10%.

В опросе участвовали 1,6 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу.