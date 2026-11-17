Gartner прогнозирует, что к 2030 году агентские гонорары будут занимать 15% маркетинговых бюджетов компаний. В начале десятилетия этот показатель составлял 24,5%. Среди причин изменений аналитики называют развитие искусственного интеллекта, автоматизацию задач и расширение внутренних маркетинговых команд. Об этом сообщает Anuncios со ссылкой на заявление Джея Уилсона, вице-президента и аналитика практики Gartner Marketing.

По его словам, компании все чаще автоматизируют часть работы и развивают собственные компетенции, а к внешним партнерам обращаются за специализированной экспертизой.

При этом прогноз касается именно доли агентских гонораров в маркетинговых бюджетах, а не абсолютного объема расходов на услуги агентств. Высвобождающиеся за счет эффективности средства компании могут направлять на другие направления — например, медиа, исследования, контент и аналитику.

Изменения затронут и принципы оплаты агентских услуг. Gartner не ожидает, что почасовая модель исчезнет в ближайшее время, однако ее роль будет сокращаться. На смену ей будут активнее приходить фиксированная оплата, проектные гонорары и вознаграждение, привязанное к результатам.

По мнению Уилсона, одним из наиболее практичных вариантов станет гибридная модель: фиксированная базовая плата за стратегические услуги и дополнительная проектная или бонусная часть, зависящая от измеримых результатов. При этом клиентам и агентствам важно заранее согласовать показатели эффективности, способы оценки результатов и доступ к данным.

Gartner также отмечает, что по мере автоматизации рутинных операций ценность агентств будет все меньше определяться объемом выполненной работы. На первый план выйдут стратегическая экспертиза, опыт и специализированные навыки.

Тенденцию к пересмотру агентских моделей оплаты фиксирует и Всемирная федерация рекламодателей (WFA).