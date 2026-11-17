Создание контента для маркетинга и рекламы стало самым распространенным сценарием применения искусственного интеллекта в цифровой коммерции: его используют 67% компаний из сферы розничной торговли и производства потребительских товаров. Об этом пишет Merca со ссылкой на исследование NVIDIA.



Другие популярные сценарии — рекомендательные системы (58%), размещение рекламы (54%) и адаптивная реклама (52%). Еще половина опрошенных использует ИИ-ассистентов для обслуживания клиентов. Таким образом, технология задействована не только в производстве рекламных материалов, но и в подборе предложений, настройке кампаний и взаимодействии с покупателями.



Отдельное направление — ИИ-агенты, способные самостоятельно планировать и выполнять задачи. Среди организаций, которые внедряют такие системы, 48% применяют их для персонализации маркетинга и рекламы. Еще 42% используют ИИ для обогащения товарных каталогов, а 31% — для создания торговых ассистентов, помогающих покупателям выбирать товары.



В целом цифровая коммерция, объединяющая электронную торговлю, маркетинг и рекламу, остается одним из направлений активного внедрения ИИ. Доля компаний, использующих технологию в этой сфере, выросла с 57% до 61%.



По данным NVIDIA, 91% компаний розничной торговли и производителей потребительских товаров уже используют или оценивают возможности ИИ, а 58% активно внедрили технологию. Среди наиболее востребованных решений — аналитика данных, генеративный ИИ и большие языковые модели.

Ранее сообщалось, что 45% российских компаний используют искусственный интеллект для маркетинговых задач. 40% делают первые шаги в тестировании технологии.