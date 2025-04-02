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18+
02.04.2025 в 10:22

На все готовенькое: «Коломенский» выходит на рынок готовой еды

Булочно-кондитерский холдинг задумался о запуске нового направления бизнеса

Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» Алексея Тулупова планирует выйти на рынок готовых блюд. В марте компания зарегистрировала две новые структуры: ООО «Продинвест» для производства готовой еды и ООО «Бутербродика» для ее дистрибуции, пишет «Коммерсантъ».

Неназванный собеседник издания на рынке утверждает, что речь идет о «новом проекте, параметры которого пока не утверждены». В «Коломенском» не стали комментировать данную информацию.

Рынок готовой еды в России стремительно развивается. Согласно данным Infoline, в 2024 году его оборот составил 4,43 трлн руб., увеличившись на 24,1%. По прогнозам аналитиков, в 2025 году показатель вырастет на 19,6% до 5,3 трлн руб.

Эксперты, опрошенные изданием, подчеркивают, что российский рынок готовой еды остается недостаточно насыщенным. Большая часть производителей (62%) сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге, в то время как в регионах наблюдается дефицит. Это открывает перспективы для новых игроков, включая «Коломенский».

Ранее группа «Эконива» запустила пилотный проект по продаже готовой и замороженной еды. Она изготавливается с использованием молочной продукции собственного производства.

готовые блюда коломенский рынок готовой еды
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