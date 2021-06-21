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21.06.2021 в 06:50

Количество удаленных вакансий в рекламе и маркетинге достигло рекорда

Многие предложения подходят для начала карьеры студентов и молодых специалистов

В июне 2021 года число вакансий, предполагающих дистанционную работу, достигло рекордных значений — 48,8 тыс. Росту предложений на удаленке способствовала неблагоприятная ситуация с коронавирусом, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование HeadHunter.

Больше всего вакансий на удаленке предлагают в IT-сфере, маркетинге, рекламе, PR, телекоммуникациях, продажах, консультировании, банковском секторе. Среди них более 10 тыс. вакансий подходят для начала карьеры студентов и молодых специалистов.

Предыдущий пик вакансий был отмечен в апреле — 46,8 тыс. объявлений. В мае было снижение до 34,8 тыс. — оно связано с длинными выходными с 1 по 11 число. Аналитики отмечают, что количество дистанционных вакансий в среднем ежемесячно растет на 15%. За период с января по середину июня 2021 года показатель оказался выше на 10%, чем за весь 2020-й — 215 тыс. вакансий против 200 тыс.

Самые высокие зарплаты на удаленке предлагают программистам и разработчикам — от 140 тыс. до 280 тыс. руб. При этом самые высокооплачиваемые вакансии размещают иностранные компании. Так, игровому дизайнеру британского издателя игр предлагают зарплату $11,5 тыс., техлиду стартапа из Сан-Франциско и старшему инженеру по обеспечению устойчивой работы сайта канадской компании — по $8 тыс.

Среди необычных вакансий сервис отметил скульптора стилизованных объектов и персонажей, сценариста со знанием японского языка, отсмотрщика видеолекций на испанском языке, редактора домашних заданий, дизайнера коммуникаций и аналитика хоккейных матчей. В качестве подработки на удаленке требуются копирайтер продающих коммуникаций (без указания з/п), игрок в World of Warcraft с зарплатой до 100 тыс. руб., преподаватель курса видеоблогинга детям (до 50 тыс. руб.) и специалист по назначению встреч (до 23 тыс. руб.).

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что переход на дистанционную работу практически не повлиял на производительность труда: 67% сохранили ее на прежнем уровне, 30% улучшили свои показатели, 2% стали работать менее эффективно.

При этом около 30% сотрудников столкнулись со снижением заработной платы при переходе на дистанционный формат. 15% респондентов сообщили о повышении зарплаты, а доход 57% остался на прежнем уровне. Также 64% сотрудников хотели бы работать в гибридном формате и согласны самостоятельно платить за офис.

удаленка
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