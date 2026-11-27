В третьем квартале 2026 года число рекламных публикаций в национальном мессенджере «Макс» выросло в 2,1 раза по сравнению со вторым кварталом, до 1,95 млн. Чаще всего рекламу публиковали в среду, реже всего — в воскресенье. Больше всего рекламных постов выходило в середине дня, пик просмотров приходился на 11:00—14:59 по московскому времени. Таковы данные исследования MyDash и аналитического центра Российской индустрии рекламы. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Общее число постов в «Максе» за квартал увеличилось на 34%, до 51 млн, количество каналов — на 58%, до 530,1 тыс. В общем потоке доля рекламы повысилась с 2,5% до 3,8% от всех публикаций.

Больше всего рекламы выходит в середине рабочей недели. На среду пришлось 329 тыс. рекламных постов (16,8% всего квартального объема). Меньше всего рекламы публиковали в воскресенье (11,3%).

На выходных реклама составляет 4,1% всех постов, в будни — 3,7−3,8%. Каналы в целом публикуют на выходных меньше, а рекламные размещения сокращаются не так сильно.

Основной поток публикаций в «Максе» приходится на утро и первую половину дня. С 10:00 до 13:59 по московскому времени выходит 28% всех постов и 27% рекламных. Больше всего рекламы публикуют с 12:00 до 13:59 (около 15%).

Просмотры отстают от публикаций примерно на час. Самая высокая активность аудитории зафиксирована с 11:00 до 14:59 (26% всех просмотров за сутки). Пиковый час — с 12:00 до 12:59. Вечерний всплеск просмотров приходится на период с 19:00 до 20:59.

Больше половины рекламных постов в третьем квартале вышло в каналах двух тематик: «Новости и СМИ» (28,7% всей рекламы) и «Продажи» (25,4%). Следом идут «Блоги» (7,2%) и «Карьера» (4,6%).

Категории-лидеры по приросту публикаций с ERID: «Новости и СМИ» (плюс 311,9 тыс. постов в третьем квартале по сравнению со вторым), «Продажи» (плюс 146,4 тыс.), «Блоги» (плюс 99 тыс.).

Наиболее нагруженная рекламой категория — «Цитаты», у которой 10,7% публикаций с ERID от общего числа публикаций. На втором месте «Продажи» (9,72%), на третьем — «Игры» и «Софт и приложения» (9,1%).