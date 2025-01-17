Количество объявлений на площадках VK выросло в 2,5 раза за год

Общее количество объявлений на площадках VK в 2024 году выросло в 2,5 раз год к году. Количество рекламных кампаний в «VK Рекламе» увеличилось более чем в два раза, сообщили Sostav в компании.

Количество целевых действий — продаж, заявок, установок, подписчиков, — которые реклама принесла бизнесу, увеличилось на 116% год к году.

Рекламодатели инвестировали в продвижение товаров и услуг в различных категориях. Лидирует среди категорий beauty-сегмент, рост инвестиций в который увеличился в 2,7 раза год к году. Рекламодатели также активно вкладывали бюджеты в категории игры и образование.

Бюджеты рекламодателей в продвижение мобильных приложений выросли на 20% год к году. Лидером по инвестициям стали видеоплееры и редакторы — бюджеты рекламодателей по этим категориям выросли более чем в девять раз. Среди других популярных категорий — новости и журналы, персонализация, стиль жизни и красота.

Самой популярной целью продвижения у рекламодателей стало привлечение лидов. За год количество отправленных лид-форм выросло в 2,8 раза. Также в «VK Рекламе» активно настраивали кампании на узнаваемость и охват, клики по рекламе, установки мобильного приложения и привлечение подписчиков в сообщество.

В декабре прошлого года «VK Реклама» предоставила рекламодателям бесплатный инструмент, который поможет сгенерировать визуальные креативы. Инструмент анализирует информацию об объекте продвижения, предоставленную пользователем, помимо вариантов рекламных текстов предлагает варианты изображений, которые можно добавить в объявления.