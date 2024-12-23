«VK Реклама» добавила автогенерацию изображений

Платформа «VK Реклама» предоставила рекламодателям бесплатный инструмент, который поможет сгенерировать визуальные креативы. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

Инструмент анализирует информацию об объекте продвижения, предоставленную пользователем, помимо вариантов рекламных текстов предлагает варианты изображений, которые можно добавить в объявления. Все визуальные креативы индивидуальны и персонализированы под запрос рекламодателя.

Сейчас инструмент доступен для продвижения сайтов и сообществ. В перспективе его функциональность расширят на лид-формы, мобильные приложения и другие объекты рекламы.

Можно воспользоваться автогенерацией изображений на старте запуска кампании в «VK Рекламе» или на этапе создания баннера. Необходимо в свободной форме описать уникальность своего сообщества или сайта. Нейросеть сгенерирует четыре изображения в высоком качестве. Можно запросить другие варианты креативов, а также добавить их в объявление, чтобы увидеть, как они будут смотреться в качестве баннера.

В VK напомнили, что в «VK Рекламе» доступна автогенерация текстов и видео, а также автоулучшение изображений с помощью искусственного интеллекта (нейросеть адаптирует визуальные креативы под все доступные рекламные форматы и улучшает качество картинки).

Ранее сообщалось, что пользователи рекламного кабинета «ВКонтакте» могут переносить кампании в «VK Рекламу». При переносе сохраняются настройки бюджета, таргетингов и текстов.