За год число командировок в России выросло на треть

В 2024 году россияне совершили на 30% больше деловых путешествий по стране, чем годом ранее. Средний чек за проживание в командировках увеличился на 17%, до 5 тыс. руб. за ночь. Об этом говорится в исследовании платформы Bronevik.com, входящей в экосистему МТС. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Жилье для деловых поездок дорожало несколько медленнее, чем для туристических (прибавило к цене 20% год к году). Отели для командировок бронировали в среднем за девять дней до заезда. Средняя продолжительность проживания составила 2−3 дня.

Больше всего бизнес-туристов посетило Москву (14% от всех заказов), Санкт-Петербург (7%) и Екатеринбург (2%). Лидером по приросту командированных гостей стал Новый Уренгой, где количество бизнес-бронирований увеличилось за год на 104%. Также заметно выросло число бизнес-поездок в Магнитогорск (на 60%) и Москву (на 56%). Далее в списке идут Нижний Новгород (52%), Южно-Сахалинск (49%), Махачкала (45%), Санкт-Петербург (44%), Адлер (44%), Ханты-Мансийск (41%) и Уфа (40%).

36% всех заказов для деловых поездок были совершены с захватом выходных. Количество командировок, совмещающих рабочие задачи и мини-отпуск, за год выросло на 34%. Средняя стоимость бронирования для них вдвое выше, чем для сугубо деловых поездок, — 19,1 против 8,9 тыс. руб.

Чаще всего деловые путешественники останавливались в отелях и мини-отелях (87% от всех бизнес-бронирований). Активнее всего рос интерес командированных гостей к размещению в апартаментах (плюс 90% бронирований), хостелах (плюс 82%) и апарт-отелях (плюс 74%).