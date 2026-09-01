Количество баров Москве сократилось почти на 15%

В российских городах-миллионниках сокращается количество баров. Так, в августе 2026 года их насчитывалось около 5900 — на 6% меньше, чем годом ранее. Сильнее всего число заведений снизилось в Москве: за год рынок сократился на 14%, до 1900 баров. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двнные 2ГИС.

По данным NF Group, в Москве в первом полугодии 2026 года на центральных торговых улицах столицы открылось 92 заведения общепита, а закрылось 118. На бары и пабы пришлось 16% открытий и 22% закрытий. По мнению участников рынка, последствия бума после пандемии, когда новые проекты быстро занимали освободившиеся помещения, привели к избытку предложения. В итоге наиболее уязвимыми оказались заведения без четкой концепции и устойчивой аудитории.

По данным «Платформы ОФД», с 1 по 20 августа средний чек в московских барах вырос всего на 1% год к году, до 2674 руб., тогда как число покупок сократилось на 5%. Одновременно бизнес сталкивается с дорогой арендой, ростом зарплат и дефицитом кадров.

При этом в отдельных городах ситуация противоположная: например, в Челябинске число баров выросло на 8%, в Нижнем Новгороде — на 5%. Эксперты отмечают, что часть московских баров запускали предприниматели из регионов, которые после неудачи возвращались развивать бизнес в родные города.

Дополнительное давление на бизнес создает изменение потребительских привычек. Посетители стали чаще экономить и проводить свободное время дома, а интерес к алкоголю снижается, в том числе среди обеспеченной аудитории. По данным ЕГАИС, в январе-июле 2026 года продажи алкоголя в России сократились на 2% год к году.