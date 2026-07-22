Кофе, лед и нейросети: как агентство Affect и студия PromtHub создали ролик для Monarch

PromtHub AI Studio и креативное агентство Affect рассказали Sostav о создании рекламного ролика «Monarch. Холодный кофе для жаркого лета»: как креативная идея превратилась в видео о летних вариантах приготовления холодного кофе.

Задача

Али Ализаде, управляющий PromtHub: Агентство Affect пришло с готовым креативом и черновой сборкой. Задачей было создать на их основе 20-секундный ролик для рецептов холодного кофе. Проект показал, как переносить утвержденные key visuals в видео и сохранять единый вид продукта при заранее заданных таймингах и монтажной структуре.

Основная сложность заключалась в том, что положение стакана нужно было контролировать буквально с точностью до пикселя на протяжении всего ролика. Ключевая креативная идея Affect строилась на бесшовных переходах между разными кофейными сочетаниями, поэтому для команды было критически важно сохранять идентичность композиции, масштаба и положения объектов между всеми сценами. Отдельной задачей стало добиться визуально одинаковых стаканов для каждого варианта приготовления — так, чтобы сохранялось ощущение единой рекламной системы и соответствие ранее утвержденным статичным key visuals.

Идея и визуальная концепция

В основе креативной идеи Affect были бесшовные переходы между рецептами холодного кофе: одно сочетание визуально «перетекало» в другое, а стакан должен был читаться как единый объект на протяжении всего хронометража, даже когда напиток внутри менялся. При визуальной реализации идеи основное внимание уделялось фотореализму, консистентности продукта и сборке всех сцен в единый ролик.

Денис Марейно, продюсер PromtHub: Подобные задачи традиционно намного проще снять классическим способом, однако проект было решено реализовать целиком в нейросетях.

Все сцены выстраивались на основе утвержденных статичных key visuals: одинаковый стакан, единый масштаб и логика света для всех четырех вариантов приготовления — все это собиралось в единую рекламную систему.

При этом ИИ-подход рассматривался не как замена классическому продакшну, а как способ дать бренду больше гибкости на этапе производства: точнее управлять визуальными вариациями для разных рецептов, быстрее тестировать решения и снижать зависимость от сложной съемочной постановки — площадки, реквизита, света и повторных пересъемок.

Пайплайн

На стороне исполнителя задача заключалась в том, чтобы разложить уже утвержденную креативную логику на производственные этапы и понять, какие элементы можно собрать с помощью нейросетей, а какие потребуют ручной доработки, монтажа и композитинга.

Сергей Торосян, ИИ-художник PromtHub: Основная сложность заключалась в синхронизации генерации и монтажа. Нужно было заранее определить крупность продукта и жидкости, учитывать выход элементов за границы кадра, выбирать фон для последующего хромакея и композитинга и снижать риск артефактов при ротоскопинге и наложении графики.

На этапе производства команда работала с уже заданной структурой ролика и разбивала ее на отдельные производственные блоки: где идет продуктовая демонстрация, где появляется текст, где нужны переходы и анимированная графика. Отдельно проектировались шоты с напитком и жидкостями. Большая часть сцен генерировалась на чистом фоне или хромакее, чтобы затем можно было отделить стакан, жидкость, лед и блики для дальнейшей сборки.

После генерации начинался этап отбора и стабилизации материала. Многие шоты требовали нескольких итераций: нужно было добиться реалистичного поведения жидкости, консистентности стакана и аккуратных переходов между сценами. Затем материал передавался в монтаж и композитинг, где сцены совмещались, подгонялись по ритму, дополнялись моушн-графикой и текстовыми блоками.

Объект и динамика в кадре

Сложной задачей стала идентичность стакана во всех сценах. В ролике стакан не мог быть просто похожим. Он должен был выглядеть как один и тот же объект: с одинаковой формой, масштабом, положением, уровнем жидкости и бликами.

Для нейросетей такая точность остается сложной задачей. Генерация может дать кадр, соответствующий заданным параметрам, но в следующей сцене изменить геометрию стакана, добавить лишнюю деталь или немного сдвинуть объект. В продуктовой рекламе такие несовпадения особенно заметны.

Большой объем материалов дорабатывался вручную. Команда работала с PSD-файлами, разбивала изображения по слоям, локально заменяла элементы, адаптировала детали и ретушировала стаканы в Photoshop, чтобы все они воспринимались как часть единой рекламной системы.

Отдельным блоком стала работа с динамикой. По исходной логике рука должна была двигаться по строго заданной траектории: наливать кофе в стакан или забирать стакан из сцены. При этом она должна была попадать в уже зафиксированный тайминг ролика и не ломать композицию кадра.

Не менее сложной была работа с жидкостью. Нужно было контролировать форму струи, направление движения, смешивание кофе с другими напитками и то, как напиток заполняет прозрачный стакан.

Максим Шаталов, ИИ-художник PromtHub: Главная техническая сложность заключалась в движении жидкости и смешивании кофе с другими напитками. Нейросеть не всегда корректно интерпретировала этот процесс, поэтому каждое движение приходилось подробно описывать и дорабатывать через несколько итераций.

Композитинг и ручная доработка

Одним из самых трудоемких этапов стал композитинг. Поскольку стакан, лед и жидкость были прозрачными, возникало много сложностей с хромакеем, вырезанием объектов и их последующей интеграцией в финальную сцену — проект требовал послойной сборки и большого объема ручной работы.

Значительная часть монтажа также собиралась вручную: команда PromtHub компоновала сцены, подгоняла тайминги, выстраивала ритм, анимировала текстовые блоки и делала множество мелких переходов между шотами. Для сборки отдельных элементов моушн-дизайна использовались классические инструменты: смены фонов, продуктовые пэкшоты, графика, инфографика и текстовые вставки.

Итоги

Проект оказался сложнее, чем ожидалось на старте: в нем было много задач, которые традиционно проще решаются с помощью классической съемки. В результате ролик удалось полностью собрать с помощью ИИ-инструментов с учетом требований продуктовой рекламы: консистентности объекта, поведения жидкости и послойной финальной сборки.

Для бренда такой подход позволил получить не только отдельный видеоролик, но и визуальную систему для линейки рецептов холодного кофе: с единым стилем, отдельными решениями для каждого вкуса и возможностью вносить изменения в продуктовые сцены без пересборки всей съемочной постановки.

Виктория Вострякова, старший бренд-менеджер Monarch: Лето — время встреч, эмоций и открытий, поэтому в проекте хотелось уйти от привычного восприятия кофе только как источника бодрости и обратиться к теме свежести — сказать аудитории: «Refresh yourself». Формула «Лед. Сок. Monarch» связала кампанию с летним сезоном и повседневными сценариями. ИИ помог выстроить единую визуальную систему для серии рецептов — от key visuals до ролика — и заложить основу для ее дальнейшего расширения.

Яна Шевченко, арт-директор Affect: В кампании для холодного кофе Monarch нужно было собрать единую визуальную систему для летней линейки, сохранив характер каждого вкуса и общую целостность бренда. Поскольку линейка могла расширяться, систему сразу выстраивали масштабируемой — от key visuals до рекламного ролика. ИИ стал инструментом, который помог объединить материалы в рамках одной концепции и сохранить баланс между летней атмосферой, подачей продукта и возможностью развивать идею.

Состав творческой группы

Monarch (клиент)

Менеджер категории: Карина Хохлова

Старший бренд-менеджер: Виктория Вострякова



Affect (агентство)

Продуктовый директор: Илья Корнеев

Стратег: Анна Кислицина

Директор по работе с клиентами: Марина Смирнова

Младший руководитель группы по работе с клиентами: Анастасия Жунина

Старший менеджер по работе с клиентами: Анастасия Стоцкая

Креативный директор: Иван Власов

Арт-директор: Яна Шевченко

Старший креативный копирайтер: Мария Перегудова

PromtHub (ИИ-студия)

Арт-директор: Али Ализаде

Генеральный продюсер: Иван Столетов

Продюсер: Денис Марейно

ИИ-художники: Максим Шаталов, Антон Филиппов, Станислав Че, Данил Семененко, Геля Чи, Сергей Торосян, Александр Гедз

Композитинг: Максим Фомин

Цветокоррекция: Алексей Лапейкин