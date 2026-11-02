Клиппинг для брендов: как короткие видео стали отдельным рекламным каналом

Вадим Стерлин, основатель платформы VibeVO , рассказал Sostav, как бренды используют клиппинг и другие форматы размещения в коротких видео, почему в этот рынок вкладываются инвесторы и как оценивать результаты кампаний.

В феврале 2026 года стример Бустер запустил программу выплат авторам нарезок своих эфиров и видео. Участники публиковали ролики в TikTok и YouTube Shorts с указанием его канала на Twitch и получали оплату за просмотры. В марте Бустер повысил ставки: за ролик, набравший от 100 000 просмотров, полагалось 20 долларов, от миллиона — 120 долларов.

Эту работу называют клиппингом: из длинной записи выбирают эпизоды, которые можно смотреть отдельно, монтируют короткие ролики и публикуют их в соцсетях.

Для маркетологов клиппинг — способ привлечь внимание зрителя и получить больше отдачи от уже снятого материала. Человек может отказаться от просмотра часового интервью, но заинтересоваться коротким фрагментом. Из одной записи можно подготовить серию публикаций для разных аккаунтов.

Эта модель привлекла и крупные бренды. The Wall Street Journal приводит примеры Taco Bell, DoorDash и Cricket Wireless. По данным издания, венчурные инвесторы и MrBeast рассчитывают заработать на развитии клиппинга. Платформы предлагают брендам организовать всю работу: подобрать авторов, проверить публикации и собрать статистику. В России тоже появились такие проекты и инвестиционные сделки.

Что делают клипперы

Исходным материалом для клиппинга может стать интервью, подкаст, трансляция или запись презентации. Автор короткой версии — клиппер — выбирает фрагмент с законченной мыслью или интересным действием. Он убирает лишнее, добавляет субтитры и подбирает начало, которое поможет удержать зрителя. Из одного интервью могут получиться объяснение продукта, история неудачи и ответ на частый вопрос покупателя.

При сокращении легко потерять смысл. Реплика из часового интервью может оказаться непонятной человеку, который не слышал вопроса и не знает контекста. Поэтому клипперу приходится решать редакторскую задачу: выбрать достаточно короткий фрагмент и сохранить то, что хотел сказать спикер.

Для запуска кампании заказчик передает исходные материалы и формулирует задание: кого нужно привлечь, какие тезисы сохранить и где публиковать видео. Авторы готовят ролики и размещают их в согласованных аккаунтах. Агентство или платформа проверяет публикации и статистику, после чего рассчитывает выплаты. Исполнителям могут платить фиксированную сумму за принятую работу или за подтвержденные просмотры.

В коммерческих кампаниях используют и другие способы размещения: массовую публикацию готовых роликов и рекламные плашки поверх видео.

Например, в мае 2026 года VibeVO провела кампанию для онлайн-школы «100балльный репетитор»: в развлекательные видео добавляли преподавателей в одежде с символикой школы или рекламный блок с промокодом. Авторы размещали эти ролики преимущественно в TikTok и YouTube Shorts. По данным PPC.world, 767 публикаций в 59 аккаунтах собрали около 44,5 миллиона просмотров.

Почему в клиппинг вкладывают деньги

Чем больше роликов, тем сложнее организовать работу: согласовать версии, проверить публикации и оплатить размещения. Небольшую кампанию менеджер может вести в переписке с авторами. Для сотен и тысяч публикаций нужны инструменты, которые объединяют задания, статистику и расчеты в одной системе.

Один из примеров — Clouted, платформа для продвижения брендов, музыки, игр и развлекательных проектов. В мае 2026 года она объявила о привлечении 7 миллионов долларов в посевном раунде под руководством Slow Ventures. Среди других инвесторов — Gold House Ventures и Weekend Fund.

Заказчик передает исходные материалы и формулирует задачу кампании. Команда Clouted составляет задание, подбирает клипперов и проверяет ролики перед публикацией. Затем оценивает отклик на разные сюжеты и способы подачи. По описанию компании, система на основе искусственного интеллекта использует эти данные, чтобы корректировать кампанию и планировать следующие размещения.

Clouted продвигала композицию Forever музыканта ILLENIUM совместно с Liquid State: авторы делали нарезки романтических сцен из корейских сериалов. По данным платформы, лучше сработали сюжеты о свадьбах, и бюджет перераспределили в их пользу. В описании кампании указаны 656 роликов, более 15,7 миллиона просмотров и фактическая стоимость тысячи просмотров (CPM) — 0,32 доллара.

На момент объявления раунда Clouted сообщала о сети из более чем 100 000 авторов контента и клипперов, свыше 250 кампаний и более миллиарда просмотров с октября 2025 года. Это данные компании по всем ее направлениям, включая пользовательский контент и другие рекламные форматы. Средства планировалось направить на развитие технологии, расширение сети авторов и работу с проектами в сфере игр и прямых трансляций.

Об инвестициях в VibeVO стало известно в августе 2026 года. По сообщению Forbes, фонд Go Ahead вложил в платформу несколько сотен тысяч долларов. Точная сумма и условия сделки не раскрывались; средства предназначены для развития платформы и привлечения рекламодателей. Основатель Go Ahead Алексей Евсеев объяснил интерес к проекту возможностью объединить разрозненные размещения в управляемый рекламный канал.

«По сути это и есть брендформанс — когда разрозненные размещения у креаторов превращаются в системный рекламный канал», — приводил CNews слова Евсеева.

Речь идет о сочетании повышения узнаваемости бренда и измеримого рекламного результата. Обе сделки показывают интерес инвесторов к организации рекламных размещений. Оценить по ним весь рынок клиппинга пока нельзя: платформы работают с разными форматами и не раскрывают показатели каждого направления.

Зачем кампании много роликов и аккаунтов

Просмотры распределяются между роликами неравномерно. Несколько популярных публикаций могут обеспечить основную часть просмотров кампании. Это объясняет интерес к массовой публикации роликов и привлечению большого числа авторов.

Такое распределение видно в собственном исследовании VibeVO для Sostav. Среди 49 618 одобренных публикаций 10% с наибольшим числом просмотров обеспечили 73% накопленных просмотров. Среднее значение составило 45 867, медиана — 6 989. Медиана делит выборку пополам: у одной половины публикаций результат ниже этой отметки, у другой — выше. Ориентируясь только на среднее, рекламодатель рискует завысить ожидания от очередной публикации.