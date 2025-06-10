Китайские власти запретили банкам заманивать вкладчиков игрушками Лабубу

Власти Китая запретили местным банкам заманивать клиентов подарками, в числе которых популярные зубастые монстры Лабубу. Об этом пишет Bloomberg.

Чжэцзянское отделение Национального управления финансового регулирования попросило местные банки воздержаться от предоставления не соответствующих требованиям льгот для привлечения вкладчиков и удалить рекламные материалы о них.

Указание было дано в связи с акцией банка Ping An Bank, который в нескольких городах предлагал Лабубу новым вкладчикам, готовым разместить 50 тыс. юаней ($6,9 тыс.) на три месяца.

Такая практика банков часто включает предложение бесплатных товаров (рис, мелкая бытовая техника, электронные подарки, например, членство на интернет-платформах), приводит к росту расходов кредитных организаций и снижает их рентабельность.

Маркетинговая кампания Ping An Bank стала вирусной и вызвала большой интерес со стороны потенциальных вкладчиков, но была раскритикована государственными СМИ, которые заявили, что это «не долгосрочное решение».

Лабубу популярны и в России. Ранее сообщалось, что пользователи «Яндекса» задали поиску более 1 млн запросов по игрушкам Лабубу, а мошенники начали применять зубастых монстров для кражи Telegram-аккаунтов.