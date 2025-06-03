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03.06.2025 в 10:20

Пользователи «Яндекса» задали поиску более 1 млн запросов по игрушкам Лабубу

Основная часть вопросов связана с покупкой, ценами и дополнительной информацией о плюшевом монстре

В мае интерес к игрушкам Лабубу и Смешарикам стремительно вырос. В «Поиске» «Яндекса» количество запросов по Лабубу превысило миллион, а в последние недели прошлого месяца пользователи ежедневно искали информацию о плюшевом монстре более 100 тыс. раз, что сопоставимо с популярностью таких игрушек, как спиннеры, поп-иты и Хагги Вагги. Одновременно с этим начал активно расти интерес к Смешарикам. С 20 мая число запросов приблизилось к ежедневной отметке в 100 тыс. Об этом Sostav рассказали в «Яндексе».

Более половины поисковых запросов, связанных с игрушкой Лабубу, составляют общие запросы, такие как «лабубу» или «игрушка лабубу». Около 25% пользователей интересуются покупкой, уточняя места продажи и цены. При выборе товара внимание покупателей сосредоточено не только на стоимости, но и на оригинальности продукции, ее наличии в конкретных городах и выгодных условиях приобретения.

Примерно 10% запросов связаны с получением дополнительной информации о происхождении и особенностях игрушки. Также востребованы запросы, связанные с самостоятельным изготовлением и рисованием Лабубу, видео с распаковками и примерами использования игрушки известными личностями, например, «Ким Кардашьян labubu».

С 1 по 20 мая пользователи «Яндекса» совершили более 155 тыс. переходов по поисковым предложениям с ключевым словом «лабубу». Интерес к бренду распространяется на широкий ассортимент продукции, включая мягкие игрушки, брелоки, футболки, сумки, раскраски и наборы наклеек. Аналитики «Яндекс Поиска» отметили наличие товаров с ценами до 85 тыс. руб.

Рост популярности Лабубу и Смешариков продолжает традицию ежегодных «игрушечных бумов». В «Яндексе» определили, какие игрушки особенно выделялись популярностью в разные годы за последнее десятилетие:

  • 2016 — Лего Ниндзяго
  • 2017 — Спиннер
  • 2018 — Бейблэйд Берст
  • 2019 — Дневная фурия
  • 2020 — Авокадо
  • 2021 — Поп-ит и симпл-димпл
  • 2022 — Хагги Вагги и Кисси Мисси
  • 2023 — Блэкпинк
  • 2024 — Куроми
  • 2025 — Лабубу

С 2016 года абсолютный рекорд по количеству запросов в месяц принадлежит поп-иту и симпл-димплу — в мае 2021 года их искали более 4,5 млн раз. На втором месте оказались спиннеры, на третьем — Хагги Вагги и Кисси Мисси.

Но если смотреть на долю запросов про игрушки среди всех запросов к «Поиску», то общая картина меняется. Лидируют спиннеры, которые пережили резкий всплеск популярности в 2017 году, за ними следуют поп-ит и симпл-димпл. Хагги Вагги и Кисси Мисси заняли третье место. При этом пользователи до сих пор ими интересуются, в отличие от первых двух игрушек.

Яндекс Смешарики Лабубу
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