Китайские компании чаще других регистрируют бренды в России

2024 году количество заявок на регистрацию иностранных товарных знаков в России увеличилось на 18% по сравнению с 2020 годом, достигнув 11,8 тыс. знаков. Особенно активны на российском рынке компании из Китая и Белоруссии, а также новые игроки из ОАЭ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследования ВТБ и компании «Онлайн патент».

Из общего числа заявок около 5 тыс. относятся к сфере электроники. В этой сфере лидируют китайские компании, на них приходится 16% от общего числа заявок. На втором месте — США. В 2021 году США были лидерами по количеству заявок, однако с тех пор активность китайских компаний значительно возросла, в то время как заявки из США сократились. В результате разрыв между этими странами увеличился.

Следом идут Белоруссия и Гонконг. Остальные страны несопоставимы по количеству патентных заявок, ни одна из юрисдикций не подавала больше 100 заявок в год.

Еще 8% заявок относятся к оптовой и розничной торговле, около 7% — к косметическим товарам. В топ-5 также входят индустрия моды и фармацевтика (по 6%).

Развитие российского рынка открывает новые возможности для иностранных компаний, особенно из стран Азии и СНГ, уверяют эксперты. Компании активно регистрируют бренды, стремятся закрепиться в освободившихся нишах и нарастить свое присутствие в перспективных секторах экономики.

Ранее стало известно, что американские компании Intel и Microsoft зарегистрировали свои торговые знаки в России. Также получили регистрацию Chanel, Rolex, Louis Vuitton, Kia, Hyundai и IKEA.