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30.04.2025 в 06:50

Intel и Microsoft зарегистрировали товарные знаки в России

Компании смогут продавать в стране программное обеспечение

Компании Intel и Microsoft зарегистрировали свои торговые знаки в России. Так, Intel Corporation в первых числах апреля зарегистрировала товарный знак Intel Tiber, а Microsoft Corporation — бренд Microsoft Places. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспатента.

Intel собирается продавать в России компьютеры, процессоры, серверы, программное обеспечение, в том числе для 3D-визуализации, моделирования и рендеринга, оборудование с технологиями искусственного интеллекта. Всего более 30 товарных позиций.

Microsoft Corporation собирается продавать в России широкий спектр программного обеспечения. Срок ее исключительных авторских прав указан до 2033 года.

Эксперты полагают, что на регистрацию товарных знаков ведущими американскими компаниями влияет потепление отношений России и США. Однако регистрация делается скорее для того, чтобы брендами никто другой не пользовался. Иностранный бизнес таким образом борется с контрафактной продукцией.

В ожидании решения Роспатента находится компания McDonald’s, которая ранее также подала заявку в ведомство. Подобные шаги предприняли и другие крупные игроки, например, южнокорейская LG. Уже получили регистрацию Chanel, Rolex, Louis Vuitton, Kia, Hyundai и IKEA.

Microsoft Intel
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