«Моторика» обновила позиционирование и фирменный стиль

Производитель-разработчик протезов и нейроинтерфейсов «Моторика» начала позиционировать себя как компания медицинской кибернетики и обновила фирменный стиль. Кроме того, компания планирует выход на IPO. Об этом Sostav сообщили в «Моторике».

В логотипе компании изменилась приставка — с «супер» на «кибер». По словам гендиректора «Моторика» Андрея Давидюка, переход на кибер символизирует следующий шаг в «эволюции». При этом компания продолжит называться «Моторика», так как приставка — это опциональный элемент.

Также «Моторика» введёт в свои коммуникации термин «человек кибернетический» — тот, кто искусно пользуется технологиями для управление своим телом и здоровьем. Компания будет объединять продукты мобильности с человеко-машинными интерфейсами.

До осени прошлого года в фокусе «Моторики» были исключительно протезы рук, а одной из задач — дать пользователям максимум возможностей, которые можно реализовать в них. Но осенью была принята новая стратегия. В фокус добавлены протезы ног, кресла-коляски и другие решения в мобильности, а также нейротехнологии для лечения нозологий нервной системы и нейродегенеративных заболеваний.