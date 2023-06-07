Банк «Хоум кредит» показал, как будет выглядеть его логотип после смены названия

С 1 июля банк «Хоум кредит» сменит название на «Хоум банк». Компания сохранит свои фирменные цвета, но её название будет писаться кириллицей. Обновлённый логотип банка редакции Sostav представили в пресс-службе кредитной организации.

Как пояснили в компании, в основе новой айдентики лежат два принципа: преемственность и простота восприятия.

«Начертание и цвет букв останутся легко узнаваемыми. А название «Хоум Банк» всегда использовалось в разговорной речи. Кириллический шрифт и два слова вместо трёх позволят быстрее и легче найти банк как в онлайн, так и в офлайн-каналах», — указали в банке.

Накануне стало известно, что наименование банка «Хоум кредит» изменят, чтобы не дублировать бренд бывшего акционера компании — чешской Home Credit B.V.

Ребрендинг пройдёт в несколько этапов. Сначала банк обновит сайт и мобильное приложение. Это произойдёт уже в июле 2023 года. На втором этапе будут заменены вывески в отделениях и оклейка банкоматов. Этап запланирован на четвёртый квартал 2023 года.