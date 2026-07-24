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24.07.2026 в 18:40

Холдинг «Коломенский» купил производителя хлебобулочных изделий «Пеко»

Сумма сделки не раскрывается

Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский», который находится под контролем основателя девелопера Sminex Алексея Тулупова, купил московский хлебокомбинат «Пеко». Об этом пишет РБК. Сумма сделки не сообщается.

«Коломенский» намерен реконструировать и развивать комбинат «Пеко». На первом этапе покупатель вложит в инфраструктуру завода больше 1 млрд руб.

«Пеко» был основан в 1973 году, производит хлебобулочные изделия и торты по советским рецептам. В числе выпускаемой продукции: восточные сладости, кексы, печенье, разные виды хлеба и выпечки, торты «Ландыш», «Ленинградский», «Прага». Комбинат производит около 110 тонн изделий в сутки, а его мощность оценивается до 200 тонн продукции в сутки.

В 2025 году выручка основного юридического лица «Пеко» составила 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 32 млн руб.

Сделка коломенский Пеко
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