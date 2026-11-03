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03.11.2026 в 09:15

Хакеры атакуют холодильники в европейских супермаркетах

Кибератаки выводят из строя системы охлаждения, приводят к порче продуктов

В Европе участились кибератаки на системы охлаждения супермаркетов. В Бельгии, Люксембурге, Швеции, Нидерландах и других странах сбои в работе холодильников и морозильных камер привели к порче продуктов. По данным Axios, инциденты затронули десятки магазинов крупных торговых сетей.

Злоумышленники атакуют не отдельные холодильники, а централизованные системы управления температурой. Через подключенные к интернету контроллеры можно удаленно менять настройки оборудования, в том числе включать режим разморозки. В некоторых случаях причиной уязвимости становились слабые пароли и недостаточная защита сетей. В одном из шведских магазинов температура в холодильном оборудовании, по сообщениям СМИ, поднялась до 50 °C.

Похожие инциденты произошли во Франции в октябре: тогда атаки затронули сотни холодильных установок. В отдельных магазинах они сопровождались возгораниями и порчей продуктов. Убытки некоторых торговых точек превысили €130 тыс., а совокупные потери отдельных сетей оценивались в десятки миллионов евро.

При этом пока неизвестно, связаны ли между собой атаки в разных европейских странах и кто за ними стоит. Эксперты обращают внимание на уязвимость подключенной к интернету инфраструктуры: взлом систем, которые раньше воспринимались исключительно как техническое оборудование, теперь может напрямую угрожать продовольственной безопасности и приводить к серьезным финансовым потерям.

Ранее сообщалось, что убытки французской торговли из-за протестов 17 и 24 октября достигли €1,5 млрд. По данным Торгово-промышленной палаты Франции, в ходе манифестаций пострадали не менее 2488 коммерческих объектов.

Юлия Топольская
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