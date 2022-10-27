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27.10.2022 в 16:55

KFC в России подал заявку на регистрацию нового логотипа

На эмблему бренда Rostic’s вернётся курица

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Сеть ресторанов KFC в России (ООО «Ям Ресторантс Раша») подала заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа — после ребрендинга в Rostic’s на логотип компании вернётся изображение курицы, отметили в «Московском агентстве новостей».

При этом для логотипа была выбрана минималистичная цветовая гамма — силуэт курицы представлен в чёрном цвете, а рамка эмблемы исполнена в оттенках красного.

Было / стало

Кроме того, сеть подала заявки на регистрацию товарных знаков основных позиций меню — например, в списке можно встретить «Ростмастер», «Ростмастер Чиз», «Чикен Тамагочи», «Маэстро», «Шефролл» и «Шеф Баскет».

24 октября стало известно, что 70 ресторанов KFC в России продолжат работу под брендом Rostic’sи — американский Yum! Brands продал локальное подразделение сети ижевской компании «Смарт сервис».

KFC
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