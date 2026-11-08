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18+
08.11.2026 в 18:56

«Вкусно — и точка» превратит курьеров в героев детской коллекции

Сеть и «Яндекс Еда» создали совместную коллекцию игрушек для детских наборов

«Вкусно — и точка» и «Яндекс Еда» представят совместную коллекцию игрушек для детских наборов Кидз Комбо. С 17 ноября 2026 года в ресторанах сети и при заказе доставки появятся «Помогучики» — пять вымышленных персонажей, которые, согласно легенде, живут в сумках курьеров и помогают им доставлять заказы, сообщили в пресс-службе «Вкусно — и точка».

Героями коллекции станут Робот, Теплюша, Снежик, Держуня и Торопыша. Каждый из них отвечает за отдельную задачу: Робот самостоятельно прокладывает маршрут, Теплюша сохраняет еду горячей, Снежик защищает мороженое и напитки от жары, Держуня фиксирует заказ, а Торопыша помогает находить кратчайший путь.

Вместе с игрушками компания запустит в своем мобильном приложении игру по мотивам вселенной «Помогучиков». Участникам предстоит провести продукты через препятствия, сохранив их в целости, а герои коллекции станут игровыми помощниками.

«Вкусно — и точка» превратит курьеров в героев детской коллекции «Вкусно — и точка» превратит курьеров в героев детской коллекции «Вкусно — и точка» превратит курьеров в героев детской коллекции «Вкусно — и точка» превратит курьеров в героев детской коллекции
Яндекс.Еда «Вкусно — и точка»
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