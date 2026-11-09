От Дарвина до ASCII: айдентика живого мероприятия об искусственном интеллекте

ИИ часто визуализируют через неон, роботов и футуристические цифровые образы. Для закрытой научпоп-сессии E-Promo Group команда Narrators выбрала другой подход: связала тему технологии с идеей эволюции и объединила в айдентике природные формы с эстетикой ранней компьютерной графики. Команда рассказала Sostav, как нейминг стал основой визуальной концепции, а собственный генератор, собранный за полтора часа, помог масштабировать его на разные носители.

Контекст

«Искусственный отбор» — закрытая встреча для CMO, которая прошла 9 июля в московском пространстве «Первый Дом» и собрала 60 гостей. В формате живой научпоп-сессии эксперты из маркетинга, психологии, медицины, технологий и искусства обсудили, как ИИ меняет внимание, память и мышление, влияет на здравоохранение и коммуникационные стратегии брендов. Главным вопросом встречи стало то, как компаниям сохранить доверие людей в мире, где всё больше решений принимают алгоритмы.

Программу выстроили на стыке разных дисциплин: влияние ИИ рассматривали с точки зрения клинической медицины, когнитивной психологии, театра, рекламы. Такой же междисциплинарный подход нужно было отразить и в визуальной концепции мероприятия.

Задача

Команде Narrators предстояло разработать нейминг, креативную концепцию и визуальную систему, которая объединила бы широкую программу мероприятия. Важно было показать, что ИИ уже влияет на наши привычки, работу и принятие решений, но обойтись без привычных образов роботов и футуристики. Ориентирами стали науч-поп формат события и идея живого разговора о происходящих изменениях в разных отраслях.

От нейминга к метафоре эволюции

Отправной точкой стало название. Нейм «Искусственный отбор» построили на переосмыслении идеи естественного отбора. Отсылка к Дарвину связала проект с темой эволюции и адаптации, а слово «искусственный» — с технологичным настоящим. Так тема эволюции стала основой всей концепции.

Артем Мещеряков, креативный директор и CEO Narrators: Нам было важно сохранить баланс между искусственным и живым и показать, что разговор об ИИ может быть не о далеком будущем, а о том, что уже меняет человека и его среду.

Из той же логики вырос слоган «Естественный разговор про искусственный интеллект». Он описывал тон события: не лекцию о технологиях будущего, а живой разговор о текущих изменениях.

От природных форм к ASCII-графике

Для визуального языка команда собрала коллекцию образов в научно-природной и архивной эстетике. В качестве референсов использовались археологические находки и природные образцы — морские раковины, цветы и даже шмели.

Полученные научные образы соединили с цифрой с помощью ASCII-арта — способа собирать изображение из типографских символов, который появился задолго до генеративного ИИ. Так природные сюжеты перевели в эстетику ранней цифровой культуры: все элементы были собраны из повторяющихся букв ИИ, как мозаика.

Как айдентику научили масштабироваться

Чтобы быстро адаптировать визуальный принцип под разные форматы, команда собрала собственный генератор с помощью ИИ. Он преобразовывал загруженные изображения в ASCII-графику из фирменного набора символов.

Артем Мещеряков, креативный директор и CEO Narrators: Мы навайбкодили собственное приложение, чтобы айдентика не ограничивалась набором заранее подготовленных изображений. С его помощью один и тот же принцип можно было применять к любому контенту — от статичного изображения до видео.

В редакторе можно было менять размер пикселя, плотность символов и их цвет. Инструмент работал и с картинками, и с видео, превращая ролики в живую ASCII-анимацию. Это позволяло быстро создавать креативы под разные форматы.

Сам сервис описали и собрали с одного промпта: от постановки задачи до финального результата ушло около 90 минут. В разработке использовали Claude Opus 4.8 в режиме High Reasoning. В это время не входит тестирование — веб-приложение дизайнеры проверяли уже в работе над макетами.

Как айдентика работала на площадке

Площадка мероприятия была залита фиолетовым светом, а на стены проецировались ASCII-анимации с объектами айдентики. В той же логике собрали и дизайн презентаций.

Для разных категорий участников разработали свои сюжеты на бейджах:

Организаторы получили бейджи со шмелями;

Гости — с цветами;

Спикеры — с раковинами как символом накопленного знания.

Контраст естественного и технологичного продолжился и в оформлении. Рядом с живыми цветочными композициями появились баблы с пчелами, шмелями и цветами в фирменной ASCII-стилистике, а во входной группе — постеры. Подарком для гостей стали текстильные салфетки с вышивкой фирменного паттерна и упаковка в той же графике.

Мария Перфилова, CEO E-Promo: Мы задумывали «Искусственный отбор» как встречу, на которой об ИИ говорят не только с точки зрения технологий, но и их влияния на человека. Нам хотелось, чтобы эта идея считывалась и в визуальном оформлении. Команда Narrators предложила неожиданное решение на стыке природы и цифровой эстетики, которое помогло создать узнаваемый образ события и объединить все его элементы в единую концепцию.

Результат

Визуальный принцип последовательно использовали в разных элементах мероприятия — от презентаций и анимации до бейджей, декора и подарков. Собственный генератор позволил переносить ту же стилистику на новые изображения и видео без подготовки каждого макета с нуля.

Ключевые итоги проекта:

Закрытая встреча объединила 60 гостей, а эксперимент с ИИ позволил всего за 90 минут создать собственный генератор ASCII-графики на основе одного промпта. Событие получило продолжение и за пределами площадки: благодаря публикациям участников дополнительный охват закрытого мероприятия составил около 11 тыс.

Таким образом, ИИ стал не только темой обсуждения, но и инструментом создания контента. При этом природные мотивы и живой формат встречи помогли сохранить главную идею проекта — исследовать роль технологий в жизни человека.