Кендрик Ламар стал амбассадором Chanel

Кендрик Ламар стал новым лицом Chanel, приняв участие в кампании, посвященной линейке солнцезащитных очков весны 2024 года. Рэпер появился в серии минималистичных черно-белых снимков в черной одежде и классических очках с логотипом бренда.



Сотрудничество Ламара с Chanel не ограничивается рекламной съемкой. Ранее артист вместе с сооснователем агентства pgLang Дейвом Фри снял короткометражный фильм «The Button» для показа высокой моды Chanel весна-лето 2024. В фильме, выполненном в эстетике нуара, звучит новая музыка Кендрика Ламара — первая за последние два года.



Хотя Chanel традиционно не выпускает мужскую одежду, бренд активно расширяет свою аудиторию за счет коллабораций с известными артистами и культурными деятелями. Участие Ламара символизирует стремление марки объединять различные культурные коды — от высокой моды до современного хип-хопа. Эксперты отмечают, что сотрудничество с одним из самых влиятельных рэперов современности помогает Chanel актуализировать образ бренда и укрепить позиции среди молодой аудитории.



По данным GQ, сотрудничество Chanel с Кендриком Ламаром может стать отправной точкой для более масштабных креативных проектов бренда за пределами традиционной модной индустрии.