Кейс Zolla и icontext: о продвижении приложения в In-App и повышении лояльности клиентов

Российский бренд Zolla, совместно с агентством icontext разработали комплексную маркетинговую кампанию, направленную на привлечение и удержание новой аудитории. Команда проекта рассказала Sostav, как была достигнута цель повышения общей доходности бренда через развитие мобильного приложения.

О проекте

Zolla — российский бренд одежды для женщин и мужчин, основанный в 2004 году. Компания активно развивается как в офлайн-пространстве (магазины представлены от Владивостока до Калининграда), так и в онлайн-сегменте — на маркетплейсах, в интернет-магазине и мобильном приложении.

Цель

Привлечение и удержание новых покупателей в мобильном приложении для увеличения общего дохода бренда.

Задачи

Подбор наиболее эффективных источников трафика с оптимальной ценой привлечения.

Создание вовлекающих креативов, мотивирующих аудиторию на скачивание приложения.

Запуск комплексной in-app рекламной кампании.

Оптимизация рекламных активностей для максимальной конверсии.

В каких условиях проходила кампания

Перед нами стояла непростая задача: продвижение мобильного приложения в условиях двух ключевых проблем современного диджитал-маркетинга:

Баннерная слепота. По последним данным, 86% потребителей не замечают стандартную рекламу. Это явление продолжает расти в геометрической прогрессии, заставляя рекламодателей искать новые подходы к привлечению внимания.

По последним данным, 86% потребителей не замечают стандартную рекламу. Это явление продолжает расти в геометрической прогрессии, заставляя рекламодателей искать новые подходы к привлечению внимания. Высокая конкуренция на рынке fashion-ретейла. После ухода международных брендов рынок заполнился новыми игроками, что привело к размыванию лояльности потребителей. Клиенты легко переключаются между брендами, что усложняет задачу удержания аудитории.

Дополнительное давление создают маркетплейсы, которые активно завоевывают долю рынка благодаря удобству и доступным ценам. Однако их бизнес-модель ориентирована на скидки и акции, что фактически исключает возможность формирования устойчивой лояльности к бренду.

Поэтому мы проработали медиаплан и рекламную стратегию; разработали и попробовали разные подходы — запустили несколько разных креативов и тестировали их. Всего их было два вида: видео и статические. Так мы воздействовали на аудиторию разными способами.

Что было до

Ранее Zolla не продвигала мобильное приложение, эта кампания стала первой. Поэтому и трафик был органическим, например, за февраль было не более 26,5 тысяч установок. Относительно февраля, нам удалось увеличить узнаваемость бренда и количество скачиваний приложения, но обо всем по порядку.

Какие были KPI

Проанализировали CRM партнера и порекомендовали ему внести некоторые пункты в hard kpi для наиболее качественного и целевого трафика. Основным KPI был СРА — 1 000 руб.

Решение

Для преодоления этих вызовов мы разработали комплексную стратегию, включающую:

1. Тщательный анализ CRM-данных

Перед запуском кампании мы проанализировали существующую клиентскую базу Zolla и разработали рекомендации по уточнению KPI для привлечения наиболее качественного трафика.

2. Использование несколько рекламных каналов

Мы задействовали несколько видов рекламы для максимального охвата:

In-App реклама (показы внутри других мобильных приложений и игр);

медийная реклама («Яндекс» и «ВКонтакте»);

контекстная реклама и ПромоСтраницы («Яндекс»);

CPA-сети.

3. Тестирование креативных форматов

Протестировали разработанные партнером два типа креативов:

видеоролики (15−30 секунд),

статические баннеры.

Как и ожидалось, видео отработали лучше, чем статические баннеры — такой формат чаще цепляет потенциальных пользователей. Поэтому мы рекомендуем использовать его.

4. Работа с In-App источниками

Были задействованы ведущие платформы мобильной рекламы:

Atlasmobi,

Traffic ABC,

Munimob,

AMG Mobile,

Expansion Ads,

Cloven Media,

Prodflicks.

In-App реклама — это рекламные объявления, которые показываются внутри мобильных приложений или игр. Она может выглядеть как баннеры, видео, всплывающие окна или интерактивные форматы. Главная цель — продвигать товары, услуги или другие приложения прямо там, где пользователи проводят время. Ее преимущество в гибкости настроек. Например, когда в игре предлагают бесплатную жизнь за просмотр рекламы — это In-App реклама.

За счет экспертизы и быстрой оптимизации мы оперативно предлагали новые источники и сформировали большой пул источников, которые хорошо конвертят в данной категории. Исходя из задачи, мы собрали ЦА, на которую таргетировались.

Результаты

Реальные объемы уже в первый месяц превысили ожидаемые в два раза. За один месяц кампании органический трафик прирос почти на 40% и составил более 43 тыс. установок, а суммарное количество установок выросло почти на 70%.

Одним из основных KPI был CPA — удалось перевыполнить его по цене и количеству целевых действий.

Благодаря In-App рекламе мы перевыполнили KPI.

Общее количество установок: 113 000+

Установки на Android: 38 000+

Установки на iOS: 32 000+

Органический трафик вырос на 40% (с 26 500 до 43 000 установок)

При этом удалось улучшить еще несколько показателей:

ДРР составил меньше 36%,

CPI не превышала 10 руб.

Средний срок жизни пользователей платного трафика на основании когортного анализа составил 75 дней. То есть пользователи продолжают возвращаться в приложение более чем в течении двух месяцев.

Владимир Чудинов, менеджер по директ-маркетингу Zolla: Это был первый опыт продвижения нашего приложения, и результат превзошел ожидания. Агентство погрузилось в специфику нашего бренда и рынка, после чего предложило комплексное решение. Мы задействовали разные источники и форматы продвижения, что положительно сказалось на полученном нами результате. Особенно ценно, что команда оперативно тестировала гипотезы — например, видеоформат объявлений, который дал прирост установок. Главным достижением считаем не только перевыполнение KPI по скачиваниям, но и качество трафика: пользователи остаются с нами в среднем 75 дней, что подтверждает правильность выбранной стратегии. Отдельно отметим работу с KPI — CPA удержали на уровне ниже планового. Этот опыт показал, что даже в условиях высокой конкуренции и баннерной слепоты можно добиться роста, если подходить к задаче системно. Спасибо всей команде, которая трудилась над этим проектом!

Элеонора Спирякина, аккаунт Team Lead digital-агентства icontext: Успешный кейс по продвижению мобильного приложения Zolla демонстрирует эффективное использование рекламных инструментов для достижения бизнес-целей. Мы благодарны команде Zolla и icontext за быстрое реагирование в оптимизации и готовность к экспериментам. Ключевым фактором успеха стало грамотное планирование и реализация комплексной рекламной кампании с использованием разных направлений. Мы смогли запустить проект в крайне сжатые сроки, за счет сплоченности команды и большой экспертизы в E-Com вертикали. Это позволило нам выйти на нужные результаты.

Выводы

Данный кейс наглядно демонстрирует, что даже в условиях:

Массовой баннерной слепоты.

Высокой конкурентной нагрузки.

Необходимости быстрого масштабирования.

Можно достичь выдающихся результатов благодаря:

Комплексному подходу к медиапланированию

Гибкости в тестировании различных форматов

Глубокой аналитике на всех этапах кампании

Фокусу не только на количественных, но и качественных показателях.

Успех кампании для Zolla подтверждает эффективность in-app рекламы как инструмента для роста мобильных приложений в fashion-ретейле. Особенно он ценен в условиях высокой конкуренции и популярности маркетплейсов. При правильном подходе этот канал позволяет не только привлекать новых пользователей, но и формировать устойчивую лояльность, что в конечном итоге приводит к росту LTV и увеличению прибыли бренда.