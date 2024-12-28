Кейс «Самоката»: как пользователи станцевали на виртуальном танцполе 2,5 млн раз

«Самокат» — онлайн-магазин продуктов и товаров для дома. С 2017 года онлайн-ретейлер следует своей миссии и берет на себя рутину, чтобы дарить горожанам время на важное. В октябре «Самокат» праздновал день рождения. К этой дате бренд запустил «Скидкотеку» — многосоставную 360º кампанию. Главным событием стал розыгрыш квартиры и ценных призов, про который бренд рассказал в серии видеороликов и наружной рекламы. Также в рамках кампании запустили лимитированную линейку товаров собственного бренда и провели офлайн-активности.

«Скидкотека» проходит второй год подряд, и в 2024 году она стала еще масштабнее. Само название кампании — отсылка к дискотеке и эстетике танцевальных вечеринок. Визуальная составляющая и креативы объединены тематикой диско. Главный элемент — диско-шар в фирменных цветах бренда, который уже стал узнаваемым символом «Скидкотеки».

Кампания проходила с 01.10.2024 по 12.11.2024 . Главной активностью в рамках проекта стал розыгрыш квартиры в Москве. До конца года победители успели получить ключи и уже планируют переезд. Еще «Самокат» разыграл более 1500 призов: сертификат на путешествие от партнера, а также смартфоны, планшеты, ноутбуки, стайлеры для волос и другую технику.

В этом году онлайн-ретейлер впервые запустил розыгрыш призов в чат-боте, а не на лендинге. Благодаря этому активность участников в розыгрыше выросла, а транзакционные задания на покупки пользователи выполняли в среднем в 1,5 раза чаще, чем в прошлых конкурсах.

К механике розыгрыша добавили элемент геймификации и отсылки к теме диско. Пользователи делали покупки и выполняли задания в чат-боте, за это им начисляли «винилы». За «винилы» можно было «танцевать» на виртуальной вечеринке «Скидкотеки» и получить от одного до трех специальных кодов для участия в розыгрыше. Всего участники станцевали более 2,5 млн раз, а в самом розыгрыше призов участвовало 8,8 млн кодов. Такая механика была направлена на повышение активности пользователей и рост частоты и суммы заказов.

Михаил Петрухин, директор по маркетингу в «Самокате»: Мы впервые запустили «Скидкотеку» в прошлом году, потому что хотели создать яркую и классную кампанию, чтобы зарядить пользователей танцевальным настроением и запустить вирусную историю в инфополе. В этом году мы сохранили драйв «Скидкотеки», который получил отклик у горожан в прошлом году, но придумали еще больше интересного: выпустили новинки собственного бренда и серию классных игрушек, а также расширили проект на офлайн. А еще — поэкспериментировали и попробовали новую механику для большой кампании и масштабного розыгрыша. Мы рады, что пользователи это оценили.

В период «Скидкотеки» в «Самокате» также запустили 13 промо-механик, в которых поучаствовали 800 тыс. уникальных пользователей.

В рамках кампании ко дню рождения бренда «Самокат» выпустил лимитированные продукты и товары собственного бренда в фирменном коралловом цвете, а также новинки, которые вошли в постоянный ассортимент. Например, из лимитированной линейки можно было заказать цветные мини-бургеры, печенье в форме орешков с кремом, мерцающие гель для душа и мист для тела, а также бомбочки для ванны. Новинки попробовали более 280 тыс. пользователей. Особой популярностью пользовался сметанный десерт — его заказали более 66 тыс. раз.

На время «Скидкотеки» в «Самокате» появились игрушки-брелоки в виде диско-шара, авокадо, креветки, пломбира, пельмешки и круассана. Их можно было получить за 1 руб. в зависимости от чека. Игрушки купили более 57 тыс. раз, а первоначальный тираж был увеличен на 50%.

«Скидкотека» вышла и в офлайн: в торговых центрах «Самокат» установил яркие бренд-зоны, где гости выигрывали призы и получали скидку на покупки. В Москве и Санкт-Петербурге можно было спеть в караоке и потанцевать, а еще в 15 городах — проверить свое везение и покрутить колесо удачи. В офлайн-активациях приняли участие более 50 тыс. горожан.