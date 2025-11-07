Кейс Twinby: как превратить скачивания в вовлеченное сообщество

Как за три с половиной месяца привлечь 140 тыс. установок приложения для знакомств и добиться того, чтобы 70% пользователей доходили до регистрации? Команда AdChampagne столкнулась с этой задачей, работая с Twinby — приложением, которое решило расширить свою аудиторию на растущем российском рынке дейтинга. В условиях жесткой конкуренции и строгих правил модерации на крупных площадках агентству необходимо было предложить клиенту нестандартные решения. Какая стратегия сработала, какие креативы зацепили аудиторию и что оказалось действительно важным для пользователей дейтинг-приложений, команда агентства рассказала Sostav.

Задачи проекта

Индустрия дейтинга демонстрирует стабильный рост, и особенно заметна эта динамика на российском рынке. После ухода крупных международных игроков освободилась ниша, в которой появилась возможность для локальных сервисов укрепить свои позиции и привлечь аудиторию, ищущую альтернативу привычным платформам. В этих условиях клиент поставил перед агентством AdChampagne цели: увеличить число установок, обеспечить качественный рост и сформировать лояльную базу пользователей.

Ключевые направления работы

Привлечение новой аудитории. Разработать стратегию, которая позволит значительно расширить пользовательскую базу, при этом сохранить релевантность и высокое качество трафика.

Оптимизация пользовательского пути. Сократить дистанцию от установки до регистрации и активного использования премиум-функций, обеспечивающих устойчивую монетизацию.

Эти задачи формировались в контексте динамики рынка: только в 2024 году мировая выручка дейтинг-приложений достигла $6,18 млрд, при более чем 350 млн пользователей, из которых 25 млн регулярно пользуются платными сервисами.

Команда агентства выстроила стратегию, которая не просто учитывала состояние рынка, но и позволяла использовать его возможности для достижения целей клиента.

Описание реализации кейса и творческого пути по поиску оптимального решения

Стратегический подход к аудитории и медиапланированию

Сотрудничество с Twinby началось с анализа целевой аудитории. Исследование показало: несмотря на то, что приложение ориентировано на широкую аудиторию 18+, в нем есть важная особенность. В отличие от большинства дейтингов, где подписку оформляют только или преимущественно мужчины, в Twinby женская аудитория оформляет премиум-подписки практически в равной степени с мужчинами — просто для них работают иные «хуки» и сценарии коммуникации. Этот инсайт стал основой стратегии и позволил выстроить маркетинговые усилия так, чтобы максимально раскрыть потенциал аудитории и усилить ценность для бренда.

Команда AdChampagne также расширила спектр источников трафика, не боясь экспериментировать и внедрять новые подходы. Итогом стала комплексная многоканальная стратегия, охватившая самые релевантные платформы:

In-app (РФ). Размещение рекламы внутри мобильных приложений через рекламные сети позволило точечно привлекать пользователей, уже активно использующих мобильные сервисы.

«ВКонтакте» (РФ и СНГ). Удалось усилить присутствие Twinby в крупнейшей соцсети региона, обеспечив широкий охват и глубокое взаимодействие с русскоязычной аудиторией. Оптимизация кампаний под социальный граф и вирусный потенциал дала серьезный прирост.

TikTok (СНГ). Агентство также включило TikTok в стратегию: большая молодая аудитория, сложные правила модерации — и наши уникальные креативы, которые соответствовали требованиям платформы и при этом выделялись на фоне конкурентов.

При этом уделялось особое внимание чистоте трафика: для защиты бюджета и качества базы было задействовано антифрод-решение, что позволило исключить подозрительные установки и сфокусироваться на реальных пользователях.

Искусство креатива: анализ эффективных подходов

1. Эмоциональный триггер «Я тоже так хочу»

Центральным элементом стала история успеха, где герой делится опытом знакомства и развития отношений. Визуальный ряд демонстрирует счастливую пару, создавая яркий образ желаемого результата. Повествование строится не на рекламных обещаниях, а на живом рассказе о поиске второй половинки.

Достоверность достигается через детали: первоначальные сомнения, волнение перед встречей, радость от успешного развития событий. Практические советы органично вплетены в нарратив — рекомендации по оформлению профиля становятся частью личного опыта героя. Зритель получает конкретный план действий: прохождение тестов совместимости, использование премиум-функций, стратегии взаимодействия.

2. Концепция женской инициативы

Следующие ролики построены на демонстрации преимущества платформы. Первый показывает интерфейс через мужские руки, акцентируя внимание на профилях активных пользовательниц и показателях совместимости. Закадровое сопровождение объясняет принципиальное отличие сервиса.

Второй подход демонстрирует девушку, которая показывает телефон со своей анкетой в Twinby. Звуковое сопровождение ведется от ее лица, что усиливает достоверность. Подпись «девушки ищут парней» прямо транслирует ключевое преимущество платформы. Такое позиционирование снимает психологические барьеры для мужчин, устраняя страх первого шага и возможного отказа. Визуальное подтверждение через интерфейс делает обещание осязаемым.

3. Сила аутентичности

Неожиданно сильный результат показал самый простой подход — минимализм и естественность. Видео с улыбающейся девушкой на скамейке при обычном свете и в повседневной обстановке сработал наравне со сложными постановочными сценами.

Короткий текст и лаконичное озвучивание сделали ролик ещё более живым. Этот опыт подтвердил: аудитория охотнее реагирует на UGC-эстетику — простые и искренние образы иногда вызывают больше доверия, чем «глянцевая картинка». Особенно это важно в сфере знакомств, где ценится ощущение реальности и близости.

Ключевое открытие

Эксперимент показал: в диджитал-коммуникации ценность имеет не только качество картинки, но и ее эмоциональная правдивость. Пользователи ищут истории, в которых легко узнать себя, — и именно такой контент помогает бренду становиться ближе к аудитории.

Преодоление вызовов: гибкость и инновации

Реклама дейтинг-приложений всегда связана с вызовами, особенно на платформах со строгими правилами модерации, таких как TikTok. Мы не просто справились с этими ограничениями, но превратили их в источник роста.

Команда разработала креативы, которые полностью соответствовали требованиям платформы, при этом оставались яркими, эмоциональными и вовлекающими. Это стало демонстрацией нашей гибкости и умения находить нестандартные решения.

Такой опыт перекликается с успешными стратегиями международных дейтинг-приложений, где активно используются гибридные форматы, сочетающие UGC и динамичный контент. Это помогает обходить ограничения и повышать эффективность кампаний. Кейc Twinby подтвердил: даже строгие правила могут стать катализатором смелых решений, если к задаче подходить стратегически.

Результаты сотрудничества

Кампания для Twinby показала убедительные результаты по всем ключевым метрикам. С 20 мая по 10 сентября мы обеспечили клиенту около 140 тыс. новых установок, что стало прочным фундаментом для масштабирования и дальнейшего роста бренда.

Особенно показательна динамика вовлечения после установки: 70% пользователей перешли к регистрации, что демонстрирует не просто загрузку приложения, а осознанный интерес к его функциональности. Такой уровень включенности говорит о том, что ценностное предложение продукта было очевидным с первых шагов и мотивировало аудиторию продолжать взаимодействие.

На уровне каналов также видна сильная конверсионная эффективность. Например, в TikTok коэффициент перехода от клика к регистрации составил 25% CR, что подтверждает релевантность креативов именно для этой площадки и точное попадание в мотивацию пользователей.

Вклад in-app источников подчеркнул устойчивость воронки и ее сбалансированность: не один канал, а целая система приводила пользователей, готовых совершать следующий шаг. Это доказывает, что медиаплан был построен гибко и обеспечивал рост не только за счет охвата, но и за счет качества трафика.

Заключение: новая глава мобильного дейтинга

Кейс Twinby — это не просто пример удачного привлечения пользователей. Это доказательство того, что продуманная стратегия, экспертиза и готовность к экспериментам способны трансформировать рынок. Опыт работы над кейсом показал, что даже на высококонкурентной площадке можно не просто удерживать позиции, но и задавать новые правила игры.

Ключевым драйвером успеха стало использование UGC и креативов, построенных на искренности и эмоциональной вовлеченности. Такой подход позволил не только привлечь пользователей, но и превратить их в сообщество, которое чувствует реальную ценность продукта. Это подтверждает: подлинность всегда эффективнее агрессивной рекламы.

Результаты кампании для Twinby — рост базы, высокий уровень вовлеченности и крепкий фундамент для масштабирования — стали отправной точкой для долгосрочного развития бренда в платных каналах.

Этот кейс служит ориентиром для индустрии: успех достигается тогда, когда маркетинг становится не только инструментом продаж, но и способом рассказывать истории, вдохновлять и формировать новые привычки.