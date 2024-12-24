Кейс TWIGA PR и «Маревен Фуд Сэнтрал»: блог-тур для бренда «Роллтон» в честь 25-летия

В июне 2024 года компания «Маревен Фуд Сэнтрал» пригласила блогеров окунуться в процесс создания продукции бренда «Роллтон» на заводе в Серпухове. Мероприятие, приуроченное к 25-летию и организованное агентством Twiga PR (входит в TWIGA Communication Group ), стало не просто экскурсией, а блог-туром с авторскими мастер-классами, яркими фотозонами и активностями. Блогеры получили возможность не только увидеть производственный процесс, но и передать свои впечатления в социальных сетях, обеспечив охват миллионов подписчиков. Какие результаты принесла эта кампания, Sostav рассказала команда агентства.

Цели и задачи

Основная цель проекта — привлечь внимание целевой аудитории, в особенности молодежи, к юбилею и продуктам «Роллтон» и повысить ее вовлеченность в соцсетях бренда. Кроме того, важно было укрепить в сознании потребителей ассоциативную связь между «Роллтон» и компанией-производителем «Маревен Фуд Сэнтрал», а также донести до аудитории ценности: доступность, качество и инновации. Для достижения этих целей необходимо было создать объем вирального контента в социальных сетях.

Концепция

Праздничная атмосфера мероприятия была построена вокруг юбилейной тематики. Микс экскурсий и интерактивных активностей отражал философию бренда и позволял гостям прочувствовать её в каждом элементе программы — от мастер-класса по кастомизации толстовок с помощью лимитированных патчей и наклеек от бренда до фотозоны в виде лапши с неоновыми вывесками, подчеркивающими стиль «Роллтон». Для гостей был также подготовлен брендированный игровой автомат, где блогеры могли вытащить мерч от «Роллтон» — подготовленные специально к мероприятию игрушки в виде маскота бренда, «БрИкета». Благодаря данной активности были получены дополнительные публикации от блогеров. Например, Денис Кукояка заснял со своей женой Леной Кукоякой пару сторис и reels.

Целевая аудитория

Основной фокус на молодую аудиторию, активных пользователей соцсетей от 18 до 35 лет, интересующихся лайфстайл-контентом и новинками продуктов.

Стратегия

Для достижения вирусного эффекта выбрана стратегия привлечения блогеров. В рамках блог-тура они участвовали в экскурсиях, мастер-классах и других активностях, генерируя фотографии и видео для своих соцсетей, что помогло бренду увеличить присутствие в социальных медиа.

Реализация

Дата проведения: 28 июня 2024 года.

Место: Завод ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», г. Серпухов.

Агентство: Twiga PR.

Активности мероприятия

1. Экскурсия по заводу — погружение в процесс производства, позволяющее блогерам оценить качество и масштаб работы площадки.

2. Мастер-класс по кастомизации — приглашенный дизайнер провела интерактив, где блогеры создавали брендированные толстовки. Это занятие позволило гостям проявить креативность.

3. Фотозоны с неоновыми элементами и логотипом — инсталляции и декор, отражающий фирменный стиль, позволили создавать кадры для соцсетей.

4. Игровой автомат и брендированные маскоты — развлекательная зона добавила праздничного настроения и помогла повысить вовлеченность гостей.

5. Кейтеринг — меню с разнообразными напитками, разработанное для гостей, подчеркивало стандарт качества.

Евгений Темпераментов, управляющий директор TWIGA PR: Блог-туры являются инструментом как для повышения узнаваемости бренда, что и являлось нашей основной задачей, так и для укрепления отношений с целевой аудиторией, так как блогеры сегодня — это эффективная площадка для коммуникации. За постами и сторис стоит усердная работа команды проекта, которая в течение трех месяцев вложила много усилий и креативности в процесс. Это не просто питчинг и логистика блогеров, а полноценный ивент со всеми этапами подготовки под ключ в единой креативной рамке. Подобный формат не только позволяет добиться краткосрочных целей, но и способствует построению Lovemark в долгосрочной перспективе.

Нгуен Хай Иен (Мария), директор по маркетингу «Маревен Фуд Сэнтрал»: В течение 2024 года мы организовали множество проектов, рассчитанных на молодую активную аудиторию. Блог-тур является одним из них. Результаты проекта возросли по сравнению с 2023 годом, поэтому сейчас мы видим, что движемся в верном направлении. В этом году, в отличие от прошлого, мы пригласили не только фуд-блогеров, но еще и тех, кто снимает лайфстайл-контент. Это связано с тем, что мероприятие было приурочено к 25-летию бренда «Роллтон», и мы стремились больше рассказывать о нашем бизнесе и транслировать наши инициативы и ценности на более широкий круг лиц. Грамотный подбор блогеров, организация мероприятия в единой смысловой рамке позволили не только сохранить ядро ЦА, но еще и привлечь новые возрастные категории потребителей.

Отзывы

Отзывы о мероприятии были исключительно положительными: средняя оценка по анкете обратной связи — 5 из 5 баллов. Высоко оценили экскурсию, уровень кейтеринга и дополнительные активности. Гости отметили организацию и выразили пожелания к проведению дегустаций и посещений других заводов компании.

Результаты и метрики

Охват мероприятия: 2 260 548 человек.

Общее количество просмотров контента: 3 578 937.

Лайки: 36 587.

Комментарии: 1 125.

Результаты интеграций (примеры)

Денис и Лена Кукояки общий охват: 1 325 210.

просмотры: 2 445 700.

лайки: 12 200.

просмотры на YouTube и VK: 445 700. Регина охват: 380 271.

просмотры: 408 500.

лайки: 1 401. Нустас и Поля охват: 238 072.

просмотры: 353 302.

лайки: 7 927. Ромина Багери охват: 83 000.

просмотры: 190 831.

лайки: 9 900. Woinof охват: 75 000.

просмотры: 77 631.

лайки: 1 237.

Команда проекта

«Маревен Фуд Сэнтрал» (клиент)

Директор по маркетингу: Нгуен Хай Иен

Начальник отдела маркетинговой поддержки: Мария Ефимова

Менеджеры по медиа: Александра Барсукова, Злата Иванова

PR-менеджеры: Андрей Никитин, Анастасия Белокрылова

Twiga PR (агентство)

Управляющий директор: Евгений Темпераментов

Руководитель рабочей группы: Дарья Залата

Старший PR-менеджер: Кристина Бобкова

PR-менеджеры: Екатерина Ситникова, Дарья Аверина