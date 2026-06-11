Кейс Open Production и «ВкусВилла»: 2D-анимация с помощью ИИ за 8 дней

Нейропродакшен Open Production уже не первый раз сотрудничает с «ВкусВиллом». На этот раз команде поставили необычную задачу: сделать 2D-анимационный ролик для кампании «День заботы о микробиоте». О том, как за 13 дней собрать стильный анимационный ролик без покадровой отрисовки, Sostav рассказала команда Open Production.

Задача проекта

«ВкусВилл» сам придумал праздник — «День заботы о микробиоте» — в рамках большой кампании о здоровом питании. Бренд пришел с готовым брифом и четким референсом: их предыдущий анимационный ролик в ярком 2D-стиле.

Сюжет строился вокруг героини в парке: она ест полезные продукты, а внутри нее веселые микробы-ворсинки помогают все усвоить. Проект стартовал 1 апреля, финальный ролик нужно было сдать 13-го — около 8 рабочих дней с учетом выходных.

Почему выбрали нейросети под такую задачу

Для 2D-анимации ИИ подходит лучше всего. Нереалистичная стилистика снимает главные претензии к нейрографике: никто не ищет артефакты на коже, не замечает «эффект зловещей долины», не придирается к текстурам. Чем условнее мир — тем увереннее работает нейросеть.

Традиционная студия 2D-анимации на сопоставимый проект тратит 4−6 недель. Open Production уложились в 8 рабочих дней. Скорость итераций выше: вместо переработки кадра художником — новая генерация за несколько минут.

Для этого проекта собрали такой стек:

NanoBanana Pro — генерация всей статики: персонажи, фоны, продукты, мир микробиоты;

Seedance (через агрегатор Syntax) — анимация по ключевым кадрам в 2D-стилистике;

Topaz — апскейл с 720 до 1080p, конвертация с 24 до 25 fps;

Photoshop — коррекция артефактов, нанесение этикетки, работа с цветом;

DaVinci Resolve — финальный монтаж, синхронизация с треком, ресайзы.

Поиск стиля: фирменные цвета и милые молекулы

Референсом стал предыдущий ролик «ВкусВилла» — насыщенный голубой, сочный зеленый, яркое «детское» настроение. Нейросеть не с первой итерации попадала в фирменные оттенки: подбирали через промпты, а финальную колористику доводили в Photoshop.

Для локации выбрали природный сеттинг: парк с колесом обозрения на фоне, столик в кадре. Детали создали атмосферу и сделали картинку узнаваемой.

Отдельной задачей стал мир микробиоты. Клиент поставил условие сразу: никакой биологической точности, никаких реалистичных микроорганизмов. Команда быстро нашла нужный образ — минималистичные розовые ворсинки больше. Клиент отметил их уже на этапе первых стилшотов.

Как музыка стала режиссером монтажа

Изначально по брифу планировался диктор. Но клиент принес трек — и это полностью изменило логику сборки ролика.

Музыка — жесткий режиссер. Она задает ритм, акценты и длительность каждой сцены. Анимация должна не просто существовать в кадре, а попадать в конкретный удар или паузу в песне. Из множества генераций берётся та, что органично ложится именно на этот ритмический слот — по хронометражу и динамике движения.

Монтаж под музыку в нейропродакшне — отдельная режиссерская задача. В классической анимации дизайнер рисует под тайминг заранее. Здесь он подбирает и обрезает готовые генерации так, чтобы они дышали в ритм.

Анимация и интеграция продуктов

Основную анимацию собирали через Seedance по принципу image-to-video: загружается готовый стилшот, промптом описывается движение, нейросеть достраивает остальное сама. Чтобы все сцены выглядели как единый ролик, команда жестко фиксировала детали в каждом стилшоте: положение объектов, угол теней, мелкие предметы на столе. Консистентность в 2D держится именно на таких мелочах — стоит пропустить деталь, и два соседних кадра визуально расходятся.

Продукты — спаржа, капуста, бутылка — генерировались прямо внутри сцены через NanoBanana. Они не накладывались поверх фона отдельным слоем, а вырастали из него как часть единой картинки. Единственное исключение — этикетка: нейросеть стабильно искажала текст на упаковке, поэтому реальный лейбл наложили вручную в Photoshop.

Результат

Ролик сдали 13 апреля в срок. Клиент остался доволен атмосферой и тем, как точно визуал попал в настроение бренда. Особо отметили персонажей в мире микробиоты.

Ролик вышел в рамках большой недельной кампании «ВкусВилла» о здоровом питании. «День заботы о микробиоте» — часть системной работы бренда: параллельно выходили баннеры и другие материалы на ту же тему. Анимационный ролик стал центральным видеоконтентом этой кампании.

Визуал получился настолько удачным, что «ВкусВилл» вернулся с отдельным запросом: адаптировать тех же персонажей и продукты для баннера на медиафасаде «Гидропроект» — большого экрана на фасаде многоэтажного дома в Москве.

Юра Покровский, CEO Open Production: ИИ-реклама — это не только фотореализм. Нейросети отлично справляются с любыми вымышленными образами, мультяшными персонажами и фантастическими мирами. Мы считаем, что будущее ИИ в рекламе точно скрывается в подобных проектах, как «День заботы о микробиоте». Потребитель не задается вопросом, нейросеть это или нет, не возникает никакого конфликта. Поэтому нефотореалистичная ИИ-реклама — это отличная возможность для брендов внедрять ИИ-технологии в производство контента.

Ляйсан Уразлина, продюсер видеоконтента «ВкусВилл»: Свой первый проект с использованием ИИ мы реализовали вместе с командой Open Production. Тогда для нас это был новый инструмент, и было важно найти партнёров, которые не просто умеют работать с технологиями, а способны использовать их для решения креативных задач. С тех пор мы регулярно сотрудничаем и вместе реализовали множество проектов — от стандартных рекламных роликов до сложных и нестандартных идей, которые было бы трудно или дорого воплотить классическими продакшен-инструментами. За это время ИИ стал для нас не просто экспериментом, а полноценным рабочим инструментом. Он помогает находить новые визуальные решения, быстрее тестировать идеи и расширять творческие возможности проектов.

Состав проекта:

«ВкусВилл»

Креативный директор: Егор Калиновский

Лидер креативной команды: Виктория Родионова

Арт-директор: Елизавета Спорыхина

Менеджер кампании: Анна Давыдова

Продюсер: Ляйсан Уразлина

Копирайтер: Юлия Милославская

Копирайтер: Мария Седик

Open Production

CEO / Founder: Юрий Покровский

Head of Production: Павел Токарев

Продюсер: Алёна Матвеева

Креативный директор: Артём Агафонов

Арт-директор: Люда Романова

Нейрохудожник: Анастасия Бешенова

Моушен-дизайнер: Антон Остапенко