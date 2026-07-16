Кейс Okkam Trade Marketing: сплит в InStore через A/B тесты на данных карт лояльности

Клиент Okkam Trade Marketing — один из крупнейших производителей напитков в России. Компания, по данным РАКТ, занимает более 24,5% рынка, управляет восемью заводами и экспортирует продукцию за рубеж. В портфеле — более 50 брендов. Команда проекта рассказала Sostav, что при таком масштабе даже небольшое повышение эффективности маркетинга дало миллионы рублей экономии или дополнительной прибыли.
Точку роста бренд видел в усилении своего давления через присутствие в Retail Media. Объем рынка этих размещений в России растет в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру — на 73% и 17% соответственно. По итогам 2025 году на размещения в ретейл-медиа пришлось около 46% всех медиа бюджетов компаний.
Задача
Перед командой клиента и Okkam Trade Marketing стояла задача, которая знакома каждому ретейлеру и производителю: как среди множества форматов внутренней рекламы (InStore) выбрать те, которые реально работают?
Бизнес хотел не просто «посмотреть охваты», а получить измеримый результат:
- определить, какие форматы лучше всего привлекают новых покупателей (растят пенетрацию бренда);
- увеличить эффективность рекламных затрат, исключив неработающие каналы;
- стимулировать рост продаж ключевых брендов напитков.
Реализация
До начала кампании клиент уже делал ретейл-медиа размещения в нескольких крупных сетях.
Команда Okkam Trade Marketing сформулировала бриф и предложила измерить влияние форматов, которые уже использовал бренд, на целевые метрики — рекламные затраты, рост аудитории и продаж. Для эксперимента была выбрана сеть супермаркетов «Перекрёсток» (входит в группу X5). Для клиента проанализировали торговые точки, отсеяли нерелевантные. По оставшимся в выборке торговым точкам у X5 Dialog закупили данные.
Рекламная кампания длилась 2 недели, она охватила пять суббрендов напитков. Их продвигали в шести различных форматах: аудио, видеоэкран, КСО (кассы самообслуживания), видеопланшеты и шелфбаннеры.
Команда Okkam Trade Marketing разработала дизайн теста. Главной сложностью было отделить эффект этой кампании от сезонности, промоакций и рекламы конкурентов. При подготовке учли все эти ограничения:
- запустили две волны тестирования;
- разделили магазины на две группы — тестовую и контрольную;
- в одном из инструментов задержали старта рекламной кампании, чтобы выровнять периоды по всем типам инвентаря;
- провели ротацию ассортимента, участвующего в кампании.
Для оценки результатов агентство собрало набор отчетности, построенный на базе покупательской аналитики карт лояльности X5 Dialog.
Покупателей разделили на две группы:
- тестовая группа: посетители магазинов, где транслировалась реклама;
- контрольная группа: посетители максимально похожих магазинов, но без рекламы бренда.
Сравнивая поведение этих групп до и во время кампании, аналитики изолировали «чистый» эффект каждого рекламного формата, убрав влияние внешних факторов.
Результаты
Размещения сравнили по двум ключевым метрикам: рост продаж (в тестовой группе к контрольной) и рост пенетрации бренда (привлечение новых потребителей).
- Лидером по проникновению бренда стал шелфбаннер — самый высокий показатель пенетрации (3,27 п.п.), высокий прирост продаж (+46,71 п.п.) в условиях пограничной окупаемости (ROMI 0,93, ниже уровня инвестиций).
- КСО — наиболее сбалансированный инструмент: дал хороший прирост продаж (+36,18 п.п.), заметное влияние на пенетрацию (+2,57 п.п.), при этом один из самых высоких показателей окупаемости (ROMI 4,42).
- Видеопланшет — высокий прирост продаж (+49,72 п.п.), сравнимое с КСО влияние на пенетрацию (2,43 п.п.), пограничная окупаемость (ROMI 1,03). В то же время данный формат продемонстрировал наибольший вклад в прирост продаж категории (+3,9 п.п.).
- Видеоэкран не оказал влияния на рост пенетрации бренда (0,60 п.п.). Он не привлек новую аудиторию и не оправдал себя по соотношению прироста продаж к затратам (1,03).
Результаты кейса показали, что шелфбаннеры (сравнительно недорогой формат) в случае клиента в категории напитков оказался эффективнее видеобаннеров (более дорого и цифрового формата) по ключевой метрике роста продаж. На втором месте по эффективности — КСО. Эти форматы не только драйвят продажи, но и реально наращивают пенетрацию бренда.
Выводы и инвестиции в аналитику
Кейс бренда — наглядный пример того, почему инвестиции в аналитику данных критически важны для современного бизнеса. Именно данные позволяют точечно выбирать каналы коммуникации и фокусировать усилия на тех, которые действительно работают на поставленную задачу.
- Эффект «бутылочного горлышка». Форматы, которые дают самый большой абсолютный прирост продаж (планшет), не всегда самые выгодные. Аналитика помогла увидеть, что скромный шелфбаннер приносит не менее значимый результат — расширение аудитории бренда.
- Яркие видеоэкраны, на которые делают ставку многие ретейлеры, в данном случае показали более низкую динамику по ключевой метрике.
- Благодаря данным карт лояльности и A/B-тестам клиент получил не просто отчет, а дорожную карту для будущих кампаний. Теперь бренд точно знает, куда вкладывать деньги для роста пенетрации, а куда — для максимального краткосрочного всплеска продаж.
Это исследование позволило бренду пересмотреть свой медиамикс в торговых сетях, отказавшись от менее эффективных форматов в пользу тех, что действительно увеличивают продажи и расширяют базу лояльных покупателей.
Ольга Чупрова, старший менеджер по клиентскому маркетингу клиента:
Наш совместный проект с Okkam Trade Marketing убедительно доказал, что работа с данными — это не просто тренд, а конкретные результаты, которые мы можем измерить и масштабировать. Полученные данные позволили нам более целенаправленно подходить к выбору каналов коммуникации в торговой точке и фокусироваться на тех, которые действительно работают на поставленную задачу.
Наталья Попутникова, руководитель бизнес-консалтинга Okkam Trade Marketing:
Мы провели честный эксперимент: пять форматов инвентаря, одни и те же бренды, A/B-тесты, очищенные от влияния сезонности и внешних факторов. Результат для многих стал неожиданным: шелфбаннеры и КСО обошли видеоэкраны по главному показателю — привлечению новых покупателей. Это исследование доказало: в ретейл-медиа аналитика важнее стереотипов. Измеряя эффект от инвестиций «в полку», вы ими управляете.