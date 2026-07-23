Кейс МТС AdTech, MGCom и 12 STOREEZ: как удалось снизить стоимость подписчика на 41%

В индустрии моды изображение продает быстрее любого текста. То, как выглядит бренд в соцсетях, напрямую влияет на то, захочет ли человек совершить покупку или просто листает дальше. Поэтому соцсети для модного бренда — это управляемый канал, где формируется спрос и доверие. Telegram-канал — один из немногих каналов, где бренд может напрямую управлять трафиком, частотой контакта и конверсией в покупку. Но удержать этот баланс в условиях высокой конкуренции за внимание непросто. Для 12 STOREEZ ключевой задачей стало нарастить объем и вовлеченность аудитории канала, минимизируя стоимость привлечения подписчиков. Ответом стала выстроенная брендом система работы с форматами Telegram Ads. О том, как они сработали, читайте в кейсе.

О клиенте

12 STOREEZ — российский бренд одежды и аксессуаров, в философии которого лежит капсульный подход. Сегодня у бренда почти 50 магазинов по всему миру: в России, Казахстане, Узбекистане, Кувейте и ОАЭ. Продукция представлена в собственных бутиках, а также доступна на официальном сайте и в мобильном приложении.

Задача

Цель кампании: масштабировать Telegram-канал как управляемый источник трафика и продаж внутри экосистемы бренда.

Задача: нарастить аудиторию канала 12 STOREEZ и максимально снизить стоимость привлечения подписчика.

Целевая аудитория

Кампания была ориентирована на несколько аудиторных слоев.

Основной фокус был на таргетинг на аудиторию Telegram-каналов о моде и бьюти, что позволило охватить пользователей, поведенчески близких к ЦА 12 STOREEZ.

Для масштабирования использовались сегменты Big Data МТС, сформированные на основе обезличенных и агрегированных данных абонентов. Ключевыми сегментами стали:

посетители сайтов конкурентов;

пользователи с подтвержденным интересом к покупке одежды и обуви со средним чеком от 20 тыс. руб.;

аудитории, интересующиеся услугами по уходу за собой.

Отдельным слоем выступил собственный CRM-сегмент (Customer Relationship Management (CRM) — система управления взаимоотношениями с клиентами) 12 STOREEZ: пользователи, не приобретавшие продукцию бренда более двух месяцев.

Ход рекламной кампании

В рамках стратегии бренда 12 STOREEZ кампания была реализована совместно с MGCom через «Маркетолог PRO» — платформу для крупного бизнеса и агентств, которая позволяет таргетировать рекламу в Telegram на обезличенные и агрегированные сегменты Big Data МТС и партнеров.

На старте протестировали три формата Telegram Ads: премиум-баннер, баннер в видео и рекламу в поиске. Премиум-баннер обеспечил максимальную визуальную заметность, баннер в видео показал более высокий CTR Click-Through Rate — коэффициент кликабельности; доля пользователей, которые кликнули по объявлению, после его просмотра, по сравнению с размещением в каналах, а реклама в поиске Telegram дала лучшую стоимость подписки, но с ограниченной емкостью.

Для оптимизации размещений использовали Spy Service в «Маркетологе PRO»: инструмент позволяет отслеживать рекламные кампании конкурентов в Telegram Ads — видеть креативы, каналы и категории размещения. Это позволило сократить время на поиск эффективных связок и снизить долю неэффективных тестов.

Параллельно регулярно обновлялись таргетинги и запускались новые креативы. Массовая загрузка объявлений в платформе позволила одновременно тестировать десятки связок и оперативно усиливать наиболее результативные. Постепенно сформировался пул эффективных комбинаций, и с конца сентября кампания перешла в формат always-on: постоянное присутствие с регулярной оптимизацией и акцентом на масштабирование лучших связок.

Помимо форматов, команда тестировала несколько визуальных подходов. Наиболее эффективными оказались премиум-баннеры с минималистичной композицией и сдержанной цветовой палитрой, соответствующей фирменному стилю 12 STOREEZ. Креативы без перегруженного дизайна и большого объема текста лучше привлекали внимание аудитории и мотивировали перейти в Telegram-канал.

Результат

Среди протестированных форматов наиболее управляемым и масштабируемым оказался премиум-баннер: он обеспечил стабильный прирост подписчиков и снижение CPF (Cost Per Follower — стоимость привлечения одного подписчика) на 41% по сравнению с текстовыми кампаниями 12 STOREEZ.

Баннер в видео показал более высокий CTR, но требовал дополнительной оценки качества клика — в 5 раз выше, чем у классического баннера. Однако конверсия в подписку оказалась в 7,5 раз ниже из-за специфики формата: часть кликов фиксировалась при взаимодействии с интерфейсом видео, а не из реального интереса к каналу.

В итоге за период размещения канал вырос почти на 11 000 подписчиков, а количество сессий в приложении бренда с Telegram-канала в первые 3 месяца размещения выросло на 190% по сравнению с тремя месяцами до начала рекламной кампании. В последующие три месяца посещаемость приложения дополнительно выросла еще на 57%.

Нина Саварин, ведущий менеджер по работе с рекламными агентствами МТС AdTech: Кейс 12 STOREEZ показывает, что результат в Telegram сегодня во многом зависит не от объема рекламных инвестиций, а от качества работы с данными и оптимизации кампании. Комбинация CRM-сегментов, регулярного тестирования креативов и последовательной оптимизации размещений позволила снизить стоимость привлечения подписчика (CPF) на 41%, повысить коэффициент кликабельности (CTR) и коэффициент конверсии, а также увеличить посещаемость приложения бренда из Telegram на 190% всего за три месяца.

Михаил Бронфман, специалист по таргетированной рекламе MGCom: Работая с 12 STOREEZ, MGCom выстроил оптимизацию по всем этапам воронки: таргетинг на целевую аудиторию через постоянные тесты, регулярное улучшение эффективности и разнообразия креативов в премиум-формате «баннер», посадка на конверсионные посты канала. Интеграция с МТС AdTech ускорила процесс запуска и ведения рекламной кампании — фокус сместился с рутинных задач на аналитику и рост метрик.