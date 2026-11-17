Новогодний сезон считается самым конкурентным временем для большинства брендов: спрос растет, а вместе с ним растет борьба за внимание покупателя. При этом рекламный рынок замедляется, и бизнес все внимательнее смотрит на отдачу от каждого канала. В таких условиях бренд мужской одежды KANZLER вместе с агентством MediaNation впервые протестировал медийную рекламу в «Яндекс UrbanAds». По итогам кампании атрибуция с учетом офлайн-покупок показала 9% дополнительной выручки, снижение стоимости привлечения покупателей и рост брендовых запросов на «Яндекс Маркете». Команда проекта рассказала Sostav, как удалось прийти к такому результату.

Задача

В новогодний сезон особенно растет спрос на одежду, а вместе с ним увеличивается конкуренция за внимание покупателя. Бренду одежды KANZLER нужно было выделиться в момент высокого спроса, когда клиент уже готов покупать. При этом расширить точки контакта через новый для бренда инструмент и площадки.

Вторая задача — проверить, может ли медийная реклама в городских сервисах влиять не только на охват, но и на продажи бренда одежды. Для оценки результата использовали модель атрибуции, которая учитывала офлайн-покупки и вклад просмотров рекламы в последующие конверсии.

Решение

Для запуска рекламной кампании внутри «Яндекс UrbanAds» выбрали сразу несколько сервисов: «Еда», «Деливери», «Лавка» и Go. Рекламу настроили на мужчин и женщин старше 25 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и еще более чем 20 крупных городов России. Отдельным таргетингом был интерес пользователей к одежде, обуви и аксессуарам. Кампания проходила с 17 декабря 2025 года по 23 января 2026 года.



Для размещения выбрали баннерный формат с тремя сезонными предложениями: «10 000 бонусов», «Новогодние скидки», «Финальная распродажа». В ходе кампании команда корректировала ставки, чтобы поддерживать плановый объем показов, и сплиты, исходя из результатов и текущей динамики.

Механика

Команда агентства применила кросс-сервисный подход, чтобы как можно больше людей увидели предложение. Рекламу бренда KANZLER разместили в «Яндекс Еде», «Деливери», «Лавке» и Go. Каждый из этих сервисов встречает пользователя в своем бытовом сценарии: например, заказ обеда, продуктов на дом, поездки на такси. Поэтому один и тот же человек мог увидеть рекламу несколько раз в течение дня и в разных ситуациях.



Баннеры показывали мужчинам и женщинам старше 25 лет, которые интересуются одеждой, обувью и аксессуарами. География охватывала Москву, Санкт-Петербург и более 20 других крупных городов России. Кампания шла с 17 декабря 2025 года по 23 января 2026 года, то есть захватила как предновогодний пик, так и период после праздников.



Креативы строились на сезонных предложениях, которые сменяли друг друга по мере приближения к концу сезона: сначала «10 000 бонусов», затем «Новогодние скидки» и в финале «Финальная распродажа». Такая последовательность позволяла менять мотивацию покупателя вместе с настроением сезона: от выгоды и бонусов к ощущению, что времени на покупку остается меньше.

Результаты

По данным атрибуции, размещение обеспечило:

+9% дополнительной выручки;

снижение CPA (Cost Per Action — стоимость целевого действия) в цепочках продаж на 23−32%;

CPA post-view с учетом офлайн-покупок на 22% ниже, чем если бы цепочка размещений начиналась с другого формата;

доля рекламных расходов — на 4 п.п. ниже среднего бенчмарка в медийных кампаниях;

рост брендовых запросов в «Яндекс Маркете» на 158%.

Кампанию запускали сразу на нескольких площадках, тестируя разные гипотезы. Анализ цепочек взаимодействий показал, что продвижение работает эффективнее, если первым касанием с пользователем становится медийная реклама в «Яндекс UrbanAds», а не другие форматы и площадки.

Результаты показали, что в рамках этого проекта медийная реклама сопровождалась ростом продаж и снижением стоимости привлечения покупателей, в том числе при последующих покупках через другие каналы.

Артём Муратов, руководитель группы аккаунт-менеджеров агентства MediaNation: Мы всегда стремимся находить наиболее эффективные решения для наших клиентов, при этом регулярно тестировать новые инструменты. В случае с KANZLER для нас было важно проверить гипотезу, что медийная реклама в городских сервисах может быть не только охватным, но и конверсионным инструментом, даже в такой конкурентной нише, как одежда. В результате мы получили большой объем трафика и качественную аудиторию, которая точно соответствовала целям клиента: интерес к одежде, платежеспособность, готовность к покупке в момент высокого сезонного спроса. Кейс показал, что для брендов со схожими задачами медийная реклама может стать не столько дополнением, сколько основной частью медиамикса.

Александр Куликов, руководитель отдела e-commerce бренда KANZLER: Мы тестировали новый для себя инструмент в самый конкурентный период года, и выбор площадки полностью себя оправдал. Помимо роста выручки, мы увидели заметное снижение стоимости привлечения покупателя и рост интереса к KANZLER напрямую. Увеличение брендовых запросов на 158% говорит о том, что реклама не просто привела к разовой покупке в «горячий сезон», а помогла сформировать более осознанный интерес к нашему магазину.