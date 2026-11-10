«Петрович» и Go Mobile: снизили стоимость заказа на 15,8% за месяц с «Авито Рекламой»

Для товаров категории DIY и стройматериалов путь от рекламного контакта до покупки редко бывает импульсивным: пользователь обычно точно знает, что ему нужно, сравнивает цены и характеристики, а решение принимает рационально. Именно поэтому был выбран инструмент, способный находить человека в момент, когда спрос уже сформирован, — с конкретным запросом, интересом или намерением купить. О том, как пользоваться инструментом и какие результаты он приносит, команда GO Mobile рассказала Sostav.

Перформанс-реклама в этом сценарии решает не задачу «показать бренд как можно большему числу людей», а задачу «встретить нужного покупателя в нужный момент» — будь то поисковый запрос о ремонте, интерес к дачному строительству или профиль пользователя, регулярно покупающего инструменты. Именно такой подход выбрали СТД «Петрович» и агентство Go Mobile, когда решили протестировать гипотезу о наличии на «Авито» аудитории с уже сформированным покупательским намерением. Результат кампании — стоимость заказа на 15,8% лучше плана и снижение доли рекламных расходов на 2,5 п.п. — подтвердил: для категорий с рациональным циклом принятия решения точный таргетинг оказывается не дополнением к медийным форматам, а самостоятельным и окупаемым инструментом для привлечения заказов.

Контекст

СТД «Петрович» — один из крупнейших в России ретейлеров товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. В ассортимент входят общестроительные материалы, электроинструменты, розетки, лампочки и другие товары для бытовых и профессиональных задач.

СТД «Петрович» развивает присутствие в перформанс-каналах, поэтому в мае 2026 года команда агентства Go Mobile запустила для клиента кампании в «Авито Рекламе».

Цели

Команда оценивала эффективность размещения по двум ключевым показателям:

CPO — стоимость привлечения заказа;

ДРР — доля рекламных расходов.

Главная задача заключалась в поиске связки, которая поможет привлекать заказы и удерживать обе метрики в пределах плана.

Механика

Настройки кампании

В рамках кампании команда агентства планировала привлечь целевую аудиторию «Петровича»: мужчин от 30 до 50 лет, которые ищут строительные материалы, электроинструменты и товары для дома. Для этого выбрали «Авито»: пользователи площадки приходят на сайт с уже сформированным спросом. Они знают, какой товар им нужен, сравнивают варианты и готовы перейти к покупке.

В рамках флайта в июле 2026 года запустили шесть кампаний:

четыре кампании с оплатой за клики (модель CPC): с широкими настройками, геотаргетингом, таргетингом по ключевым словам, по интересам;

а также две кампании с оплатой за показы (модель CPM): с широкими настройками и геотаргетингом.

Основную аудиторию составили мужчины от 18 до 50 лет. Команда сочетала возраст и пол пользователей с географией, продуктовыми интересами и поисковыми запросами на «Авито».

Статичные баннеры вели пользователей «Авито» в мобильное приложение «Петрович».

Креативная стратегия

Команда использовала два типа креативов.

Первый строился вокруг сезонного спроса. В баннерах делали акцент на дачном сезоне, летнем строительстве, ремонте и обустройстве участка.

Второй тип включал имиджевые и продуктовые креативы. Они показывали ассортимент и сохраняли узнаваемый фирменный стиль «Петровича». Агрессивные скидочные механики в таких баннерах не использовали.

Этот подход помог проверить реакцию аудитории на сезонные предложения и стандартную продуктовую коммуникацию.

Оптимизация

Сразу после запуска кампаний команда оценивала первичные показатели, например, CTR и CPC. Через две недели провели полный анализ с учетом дополнительных показателей — ДРР и CPO, и определила эффективные связки. Например, одной из самых эффективных связок оказалась таргетинг на аудиторию старше 18 лет со средним доходом и выше среднего и креатива с фокусом на доставку до двери.

Специалисты Go Mobile повышали ставки и постепенно увеличивали объем трафика в кампаниях, которые приносили больше конверсий — то есть покупок товаров из ассортимента мобильного приложения. Основной фокус сместили с широких настроек на таргетинги по ключевым словам и интересам пользователей в Москве и Санкт-Петербурге.

Команда регулярно обновляла список поисковых запросов. Например, меняли ключевые слова в таргетингах. Вместо запросов «дрель», «розетки», «гаечный ключ», добавляли «строительство», «ремонт крыши», «беседка». Неэффективные ключевые слова исключали, а целевые запросы добавляли в кампании.

Таргетинг по ключевым словам помог обращаться к пользователям в момент активного поиска. Таргетинг по интересам расширил охват аудитории, которая изучала товары для стройки, ремонта и дачи.

Результаты

Для оценки эффективности команда использовала показатели за полный месяц — июль 2026 года. CPO и ДРР оказались лучше плановых значений. Фактический ДРР снизился на 2,5 п.п. Стоимость привлечения заказа уменьшилась на 15,8%.

«Авито Реклама» вошла в число наиболее окупаемых источников заказов для СТД «Петрович». Результаты подтвердили гипотезу команды: таргетинги по ключевым словам и интересам помогают находить пользователей с высоким покупательским намерением.

Go Mobile планирует масштабировать эффективные связки и тестировать новые категории товаров «Петровича» в осенне-зимний сезон.

Дмитрий Мухатаев, руководитель отдела роста, Go Mobile: К «Авито» мы шли с четкой гипотезой: здесь находится ядро аудитории «Петровича», которая активно ищет стройматериалы, электроинструменты и товары для дома. Результаты подтвердили эту гипотезу. Пользователь приходит с уже сформированным спросом, а ключевые запросы и аудиторные сегменты помогают обратиться к нему в момент выбора. В результате CPO и ДРР остаются ниже плановых значений. «Авито» закрепился как один из самых окупаемых источников в проекте и останется в сплите с планами на масштабирование.

Максим Плац, специалист по мобильной рекламе, Go Mobile: Команда «Авито Рекламы» помогала быстро решать вопросы по кабинету и техническим деталям закупки — от добавления трек-ссылок до выбора мест размещения. Таргетинг по ключевым словам стал одной из наших сильнейших связок. По итогам кампании CPO и ДРР оказались заметно лучше плановых значений, а «Авито» вошел в число самых эффективных и окупаемых источников проекта.