«Петрович» и Go Mobile: снизили стоимость заказа на 15,8% за месяц с «Авито Рекламой»

Для товаров категории DIY и стройматериалов путь от рекламного контакта до покупки редко бывает импульсивным: пользователь обычно точно знает, что ему нужно, сравнивает цены и характеристики, а решение принимает рационально. Именно поэтому был выбран инструмент, способный находить человека в момент, когда спрос уже сформирован, — с конкретным запросом, интересом или намерением купить. О том, как пользоваться инструментом и какие результаты он приносит, команда GO Mobile рассказала Sostav.
Перформанс-реклама в этом сценарии решает не задачу «показать бренд как можно большему числу людей», а задачу «встретить нужного покупателя в нужный момент» — будь то поисковый запрос о ремонте, интерес к дачному строительству или профиль пользователя, регулярно покупающего инструменты. Именно такой подход выбрали СТД «Петрович» и агентство Go Mobile, когда решили протестировать гипотезу о наличии на «Авито» аудитории с уже сформированным покупательским намерением. Результат кампании — стоимость заказа на 15,8% лучше плана и снижение доли рекламных расходов на 2,5 п.п. — подтвердил: для категорий с рациональным циклом принятия решения точный таргетинг оказывается не дополнением к медийным форматам, а самостоятельным и окупаемым инструментом для привлечения заказов.
Контекст
СТД «Петрович» — один из крупнейших в России ретейлеров товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. В ассортимент входят общестроительные материалы, электроинструменты, розетки, лампочки и другие товары для бытовых и профессиональных задач.
СТД «Петрович» развивает присутствие в перформанс-каналах, поэтому в мае 2026 года команда агентства Go Mobile запустила для клиента кампании в «Авито Рекламе».
Цели
Команда оценивала эффективность размещения по двум ключевым показателям:
- CPO — стоимость привлечения заказа;
- ДРР — доля рекламных расходов.
Главная задача заключалась в поиске связки, которая поможет привлекать заказы и удерживать обе метрики в пределах плана.
Механика
Настройки кампании
В рамках кампании команда агентства планировала привлечь целевую аудиторию «Петровича»: мужчин от 30 до 50 лет, которые ищут строительные материалы, электроинструменты и товары для дома. Для этого выбрали «Авито»: пользователи площадки приходят на сайт с уже сформированным спросом. Они знают, какой товар им нужен, сравнивают варианты и готовы перейти к покупке.
В рамках флайта в июле 2026 года запустили шесть кампаний:
- четыре кампании с оплатой за клики (модель CPC): с широкими настройками, геотаргетингом, таргетингом по ключевым словам, по интересам;
- а также две кампании с оплатой за показы (модель CPM): с широкими настройками и геотаргетингом.
Основную аудиторию составили мужчины от 18 до 50 лет. Команда сочетала возраст и пол пользователей с географией, продуктовыми интересами и поисковыми запросами на «Авито».
Статичные баннеры вели пользователей «Авито» в мобильное приложение «Петрович».
Креативная стратегия
Команда использовала два типа креативов.
Первый строился вокруг сезонного спроса. В баннерах делали акцент на дачном сезоне, летнем строительстве, ремонте и обустройстве участка.
Второй тип включал имиджевые и продуктовые креативы. Они показывали ассортимент и сохраняли узнаваемый фирменный стиль «Петровича». Агрессивные скидочные механики в таких баннерах не использовали.
Этот подход помог проверить реакцию аудитории на сезонные предложения и стандартную продуктовую коммуникацию.
Оптимизация
Сразу после запуска кампаний команда оценивала первичные показатели, например, CTR и CPC. Через две недели провели полный анализ с учетом дополнительных показателей — ДРР и CPO, и определила эффективные связки. Например, одной из самых эффективных связок оказалась таргетинг на аудиторию старше 18 лет со средним доходом и выше среднего и креатива с фокусом на доставку до двери.
Специалисты Go Mobile повышали ставки и постепенно увеличивали объем трафика в кампаниях, которые приносили больше конверсий — то есть покупок товаров из ассортимента мобильного приложения. Основной фокус сместили с широких настроек на таргетинги по ключевым словам и интересам пользователей в Москве и Санкт-Петербурге.
Команда регулярно обновляла список поисковых запросов. Например, меняли ключевые слова в таргетингах. Вместо запросов «дрель», «розетки», «гаечный ключ», добавляли «строительство», «ремонт крыши», «беседка». Неэффективные ключевые слова исключали, а целевые запросы добавляли в кампании.
Таргетинг по ключевым словам помог обращаться к пользователям в момент активного поиска. Таргетинг по интересам расширил охват аудитории, которая изучала товары для стройки, ремонта и дачи.
Результаты
Для оценки эффективности команда использовала показатели за полный месяц — июль 2026 года. CPO и ДРР оказались лучше плановых значений. Фактический ДРР снизился на 2,5 п.п. Стоимость привлечения заказа уменьшилась на 15,8%.
«Авито Реклама» вошла в число наиболее окупаемых источников заказов для СТД «Петрович». Результаты подтвердили гипотезу команды: таргетинги по ключевым словам и интересам помогают находить пользователей с высоким покупательским намерением.
Go Mobile планирует масштабировать эффективные связки и тестировать новые категории товаров «Петровича» в осенне-зимний сезон.
Дмитрий Мухатаев, руководитель отдела роста, Go Mobile:
К «Авито» мы шли с четкой гипотезой: здесь находится ядро аудитории «Петровича», которая активно ищет стройматериалы, электроинструменты и товары для дома. Результаты подтвердили эту гипотезу. Пользователь приходит с уже сформированным спросом, а ключевые запросы и аудиторные сегменты помогают обратиться к нему в момент выбора. В результате CPO и ДРР остаются ниже плановых значений. «Авито» закрепился как один из самых окупаемых источников в проекте и останется в сплите с планами на масштабирование.
Максим Плац, специалист по мобильной рекламе, Go Mobile:
Команда «Авито Рекламы» помогала быстро решать вопросы по кабинету и техническим деталям закупки — от добавления трек-ссылок до выбора мест размещения. Таргетинг по ключевым словам стал одной из наших сильнейших связок. По итогам кампании CPO и ДРР оказались заметно лучше плановых значений, а «Авито» вошел в число самых эффективных и окупаемых источников проекта.
Данил Семенов, ведущий специалист по контекстной рекламе, «Петрович»:
При поиске новых каналов привлечения главной задачей было удержать экономику и не выйти за границы целевых ДРР и CPO. Тест «Авито Рекламы» полностью себя оправдал: мы получили поток конверсионного трафика с высокой долей реальных выкупов и снизили стоимость заказа на 15,8%. Канал показал отличную окупаемость, однозначно стоит тестировать и внедрять.