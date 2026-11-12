Более половины крупных компаний начали размещать рекламу в финтех-медиа

За последний год 52% крупных российских компаний начали использовать финтех-медиа для продвижения своих товаров и услуг. В отличие от традиционных диджитал-площадок, которые ориентируются на интересы и активность пользователей в интернете, финтех-медиа позволяют анализировать реальные покупательские привычки. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического центра Российской индустрии рекламы (РИР) и «Т-Банка».

К финтех-медиа относятся приложения и медиаплощадки банков, финансовые сервисы, а также внешние рекламные платформы, которые используют банковские данные для настройки рекламы. Главными целями размещения в этом канале компании назвали привлечение новых клиентов (61%), повышение узнаваемости бренда (54%) и увеличение прямых продаж (50%).

Среди преимуществ рекламодатели выделили возможность подбирать аудиторию по финансовому профилю (38%) и более точный таргетинг (35%).

Аналитики отмечают, что банковские данные помогают определить, какие товары человек приобретает, а также выявить изменения в его жизни — покупку автомобиля, переезд или ремонт. Это позволяет рекламодателям предлагать товары и услуги с учетом актуальных потребностей аудитории.

Более половины опрошенных рекламодателей уже включили финтех-медиа в число основных каналов продвижения. Для малого бизнеса этот формат интересен возможностью платить за фактические покупки, а для среднего и крупного — использовать обезличенные данные о потребительском поведении для поиска новых клиентов.

Ранее Мансур Ямлиханов, коммерческий директор рекламной платформы «Т-Банка», рассказал Sostav о масштабе финтех-медиа, барьерах для рекламодателей и следующем этапе развития рынка.