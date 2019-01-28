Кейс: как арт-объект от Charsky studio обрел всероссийскую виральность

Недавно знак «Я люблю Москву» отметил пятилетний юбилей. Он приобрел статус арт-объекта и вырос в настоящий феномен. А все потому, что люди просто подхватили понятную идею, она стала частью их жизни. О проекте рассказывает владелец Charsky studio Сергей Кулижонков.

Современным гимном и музыкальным символом признания в любви столице стал трек DJ Smash «Moscow Never Sleeps — Я Люблю Тебя, Москва». Но у сегодняшней Москвы есть и визуальный love-символ — знак «Я люблю Москву», распространение которого получило настоящий вирусный эффект.

А все началось с локальной «технической» задачи.

Сергей Кулижонков, владелец Charsky studio: В 2013 году Charsky studio по заказу Департамента культуры Москвы разработала элементы брендинга для городской акции «Я люблю Москву». Она была запущена правительством Москвы в честь обновления городских парков и пешеходных улиц. После завершения восстановительных работ в парке устанавливали двухметровую стелу «Я люблю Москву» с горящим ночью сердцем. Светодиодное сердце, узнаваемая форма «галочки», которая органично вписалась в ландшафт московских улиц и парков, и нехитрый слоган как-то сразу стали узнаваемыми и полюбились многими. Сфотографироваться на фоне знака — удовольствие, которое может себе позволить каждый — и москвич, и гость города, — от него просто невозможно отказаться.

Но чем так запала в душу эта «галочка» с сердцем?

Для качественного брендинга требуется многоуровневая аналитическая работа и промоушн — начиная от анализа аудитории, тестирования каналов коммуникации до привлечения звезд. Бюджеты, потраченные компаниями на брендинг, наверное, уже конкурируют с расходами Роскосмоса. Но, к сожалению, далеко не все решения оказываются выигрышными, несмотря на обширный арсенал инструментов.

Простота, четкость и точное попадание в образ жизни и интересы аудитории могут оказаться сильнее бюджетов и планирования. Есть такие решения, которые люди подхватывают без дополнительного внешнего стимулирования. Именно так и работает настоящий вирусный брендинг.

6 эффектов вирусного брендинга легендарной «галочки»

Вирально

Этот символ за считанные дни стал виральным контентом, модным элементом городской среды. Люди самостоятельно фотографируются на фоне этого знака, пересылают друг другу видео и картинки, обсуждают его в соцсетях, создают свои интерпретации. Кстати, в Царицыно и на ВДНХ этот арт-объект называют одним из самых фотографируемых.

Уникально

Как отмечает генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников, многие города, регионы или даже университеты стали делать локальные клоны этого знака. Позже во многих городах построили похожие арт-объекты, но именно «галочка» является уникальным трафаретом.

Понятно

Этот арт-объект говорит за себя, ему не нужен переводчик или проводник. Стела наряду с комплексом «Москва-Сити» стала символом новой, современной Москвы. Тысячи людей ставят ей лайк в соцсетях.

Долгоиграюще

Эксперты утверждают, что вирусная реклама может существовать от двух до трех лет и оставаться узнаваемой. Но здесь уникальный случай: интерес к знаку не ослабевает уже на протяжении пяти лет.

Транслируемо

В знаке заложен потенциал для воспроизведения в городском пространстве без привязки к конкретному мероприятию.

Феноменально

Из яркого символа стела «Я люблю Москву» выросла в самостоятельный феномен, кто-то даже использует его как коммерческий продукт. Так, на сайте рекламно-производственной компании «Воронеж Горреклама» есть отдельная услуга по изготовлению стелы «Я люблю», выполненной в конструктиве с «галочкой».

Создатели знака вдохновились легендарным I Love NY. Американский знак был разработан в рамках программы повышения туристического интереса к городу. В Нью-Йорке он остался локальным символом, чем-то вроде герба города. Но московская «галочка» получила известность и распространение в масштабах всей страны.

К примеру, официально зарегистрированы товарные знаки «Москва, я люблю тебя», Moscow I love you и Cities of Love, а у знака «Я люблю Москву» пока нет правообладателя. В 2017 году Мосгортур подало в Роспатент заявку на регистрацию знака в виде галочки «Я люблю Москву».

Обладание правом на такой знак может приносить производителю по 10−20% от стоимости сувенирной продукции. Кстати, нью-йоркский логотип сегодня приносит примерно 30 млн долларов в год. Товары с этим знаком не облагаются налогом.

Виральный эффект знаменитой «галочки» превзошел все ожидания. Ее узнают, о ней говорят. Знак стал жить собственной жизнью, трансформируясь в рекламных кампаниях разных брендов, в логотипы других городов, в сувенирную продукцию и прочее.

Негласно эта в прямом смысле слова притягательная стела вошла в список обязательных для посещения достопримечательностей столицы.