Кейс JETOUR T1 и Kemistry: о запуске китайского кроссовера в РФ

Запуск новой модели в 2025 году — это серьезный вызов: рынок новых автомобилей в РФ сократился на 26%, а покупатель теряется среди десятков кроссоверов, обещающих «премиум за меньшие деньги». Перед агентством Kemistry Creative стояла двойная задача: вывести на рынок JETOUR T1, четко отстроив его от успешного «старшего брата» T2, и обеспечить продажи 3 000 машин за четыре месяца. Команда проекта рассказала Sostav, как удалось не только выполнить, но и перевыполнить все KPI (включая 2,7 млн кликов при плане в 900 тыс.), сделав автомобиль символом внутренней свободы.

Контекст рынка

Агентству Kemistry, официальному коммуникационному партнеру JETOUR в России, предстояло найти для новой модели заметное место в одной из самых конкурентных категорий рынка.

Запуск JETOUR T1 пришелся на непростой для российского авторынка период. После рекордных показателей 2023−2024 годов продажи новых автомобилей начали снижаться. По итогам первого полугодия 2025 года в России было продано 530 375 новых легковых автомобилей — на 26,3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Китайские бренды окончательно перестали восприниматься как новички и заняли около 55% рынка новых автомобилей. Доля европейских, японских и корейских производителей при этом сократилась до менее чем 15%.

Однако за нормализацией рынка последовала новая проблема — перенасыщение выбора. Покупатель видел десятки кроссоверов с похожим дизайном, экранами, турбомоторами, «роботами», комплектациями и обещаниями «премиума за меньшие деньги», из-за чего сделать выбор становилось все сложнее. Поэтому перед запуском JETOUR T1 стояла задача не просто представить новую модель, а четко отстроить ее от многочисленных конкурентов в категории.

Одним из самых быстрорастущих направлений стал сегмент так называемых «квадратных» кроссоверов — автомобилей с брутальной эстетикой классических внедорожников. На фоне более футуристичных конкурентов такие модели выглядели заметнее и предлагали более понятный образ автомобиля для путешествий и активного отдыха.

Одним из наиболее заметных представителей сегмента стал JETOUR T2, который помог бренду войти в число ведущих китайских автопроизводителей в России. Перед запуском JETOUR T1 стояла новая задача: сохранить дух приключений, заложенный в ДНК линейки T, но сделать его ближе к повседневной жизни современного городского пользователя.

Бизнес-задачи

Перед командой стояли как бизнес-, так и коммуникационные задачи. Необходимо было обеспечить продажи 3 000 автомобилей JETOUR T1 в течение первых четырех месяцев после запуска, повысить знание бренда на один процентный пункт, а также добиться не менее 1 млрд рекламных показов и 900 тыс. кликов по материалам кампании.

Идея

«JETOUR T1. Безгранично близко»

Россия — страна любопытных людей. Нам хочется увидеть, что скрывается за горизонтом, открыть соседний регион, выбраться из города к реке или в лес, попробовать кемпинг, глэмпинг, сноубординг или горные лыжи. Но нередко спонтанное желание остается лишь идеей: дорога кажется долгой и хлопотной, а силы уходят на подготовку.

Коммуникация строилась вокруг мысли, что интересные места, новые маршруты и впечатления находятся гораздо ближе, чем кажется. Новый автомобиль помогает быстрее и проще добраться до них, превращая желание открытий в реальное путешествие.

Мария Старовойтова, основатель и CEO агентства Kemistry: В основе кампании лежит идея любопытства как культурного кода современного поколения, которое ищет новые формы движения и вдохновения. Мы соединили продуктовые атрибуты бренда с поведенческими инсайтами аудитории и создали коммуникацию, где JETOUR T1 становится символом внутренней свободы и энергии открытий.

Юлия Зелепукина, директор департамента бренд-маркетинга ООО «Джетур Мотор Рус»: Как любой компании нам важно постоянно работать над выстраиванием и поддержанием правильного позиционирования бренда, поэтому в рамках вывода на рынок нового продукта нам было важно отразить концепцию Travel+, которой бренд придерживается с момента своего основания. JETOUR T1 — это уже вторая модель серии T бренда и нам было важно отстроить ее от своего предшественника — кроссовера для внедорожных путешествий T2. Поэтому вместе с агентством Kemistry мы тщательно продумывали коммуникацию, а также наиболее правильный и в то же время оригинальный подход к позиционированию модели. В результате у нас получился яркий запоминающийся слоган «Безгранично близко», который, во-первых, максимально точно отражает позиционирование модели, а, во-вторых, очень красиво звучит и привлекает внимание.

Реализация

В основу ключевого визуала легла метафора прорыва: JETOUR Т1 появляется из осколков метеорита и соединяет городскую среду с новыми маршрутами для путешествий.

При создании материалов использовалась 3D-модель реального автомобиля, генеративная графика и последующая ручная доработка дизайнеров.

Коммуникационная платформа «Безгранично близко» была масштабирована на все основные каналы бренда — от наружной рекламы и диджитал-размещений до дилерских пространств и специальных проектов.

Дополнительный охват кампании обеспечила интеграция с Мари Краймбрери. JETOUR T1 появился в рамках нативного размещения в клипе певицы «Сегодня мой лучший день». Ролик набрал более 2,5 млн просмотров в социальных сетях.

Результаты

JETOUR T1 превзошел план продаж и стал лидером сегмента.

Поставленная задача — обеспечить продажи 3 000 автомобилей за квартал.

Результат: план перевыполнен более чем на 10%.

Уже в декабре 2025 года продажи JETOUR T1 достигли 1 250 автомобилей — более чем в два раза больше, чем в сентябре, когда модель только вышла на рынок.

По итогам января 2026 года JETOUR T1 стал лидером сегмента «квадратных» кроссоверов на российском рынке. В январе было реализовано 1297 автомобилей, что обеспечило модели долю 22,1% сегмента и заметный отрыв от ближайших конкурентов.

Всего за период с сентября 2025 года по январь 2026 года российскими дилерами было продано 4 703 автомобиля JETOUR T1.

Признание индустрии

В декабре 2025 года JETOUR T1 получил свою первую отраслевую награду — модель вошла в число лучших автомобилей для путешествий в рамках премии «Новинка года» по версии «Авто.ру».

KPI перевыполнены

Целевой рост знания бренда составлял +1 п.п.

Фактический результат — +1,6 п.п.

Медийные показатели также превысили план: 1,09 млрд показов при KPI 1 млрд (+9%); 2,7 млн кликов при KPI 900 тыс. (+206% к плану).



Интеграция с Мари Краймбрери расширила охват кампании: более 1,5 млн просмотров клипа; более 2,5 млн просмотров в социальных сетях; более 50 млн охвата в СМИ.



Столь быстрый старт продаж подтверждает: коммуникационная платформа «Безгранично близко» помогла JETOUR T1 выделиться в одной из самых конкурентных категорий российского авторынка и уже через несколько месяцев после запуска стать лидером своего сегмента.