Getblogger и «Юрент»: как UGC-креативы снизили стоимость привлечения на 14%

UGC-контент в мобильной рекламе долгое время воспринимался как инструмент для увеличения охватов: ролики выглядят нативно, их смотрят и досматривают, растет вовлечение — растут и охваты. Однако в перформанс-задачах ключевой критерий другой — влияние на эффективность: стоимость установки, конверсия и окупаемость трафика. В этом контексте UGC — уже не просто «живой контент», а полноценный креативный продукт, который можно тестировать, оптимизировать и масштабировать.

«Юрент» обратился к Getblogger с задачей выстроить систему, которая позволила бы перейти от разовой работы с блогерами к системному производству UGC-креативов для mobile-performance: собрать библиотеку сценариев под разные пользовательские ситуации и протестировать их на уровне бизнес-метрик. Подробнее команда проекта рассказала Sostav.

О клиенте

«Юрент» — сервис аренды электросамокатов и велосипедов с одним из крупнейших парков в России, представленный более чем в 175 городах по всей стране. Сервис работает через мобильное приложение, где пользователь находит ближайшее устройство на карте, бронирует его с помощью смартфона и оплачивает поездку по выбранному тарифу.

Задачи

Перед Getblogger стояла задача усилить креативную составляющую mobile-performance кампании и повлиять на ключевые метрики эффективности за счет системной работы с UGC-креативами. Основная цель — снизить стоимость привлечения пользователя (CAC) и увеличить количество установок приложения через повышение эффективности креативов.

Дополнительно необходимо было:

выстроить систему производства UGC-контента;

привлечь внимание пользователей в условиях высокой конкуренции;

сегментировать аудиторию и адаптировать креативы под разные пользовательские сценарии.

Ключевая гипотеза: UGC-креативы, созданные с учетом сегментации аудитории и паттернов потребления контента, будут эффективнее классических форматов с точки зрения конверсии и позволят снизить CAC за счет более точного попадания в пользователя.

Целевая аудитория

Целевая аудитория — мужчины и женщины от 18 до 35 лет, жители крупных городов, где доступен сервис «Юрент», активно использующие мобильные приложения. Это аудитория с коротким циклом принятия решений и высоким уровнем «баннерной слепоты»: она быстро сканирует контент и хуже реагирует на прямую рекламу, но вовлекается в нативные форматы.

Ключевые инсайты:

нехватка времени и стремление оптимизировать перемещения;

усталость от пеших маршрутов;

потребность быстро добраться из точки А в точку Б без пробок.

Ход кампании

UGC-креативы запускались командой МТС AdTech для «Юрент» через mobile-performance платформы: BIGO Ads, Kayzen, IronSource, Mintegral и Unity Ads. Реклама показывалась внутри мобильных приложений и игр — в той среде, где пользователь проводит большую часть времени.

Что такое UGC?

UGC (User Generated Content) — это контент, созданный пользователями бренда или независимыми авторами, а не самой компанией. К UGC относятся отзывы, фото и видео с продуктом и другие материалы, в которых люди делятся личным опытом использования товара или услуги. За счет нативности, живых эмоций и естественной подачи такой формат вызывает больше доверия и лучше работает в mobile-performance, чем классическая реклама.

Креативная стратегия и попадание в ЦА

Работа началась с получения и анализа базового маркетингового брифа со стороны клиента. При этом креативная рамка полностью создавалась совместно с экспертами по контенту Getblogger.

Команда не ограничилась адаптацией ТЗ — была выстроена стратегия, основанная на анализе пользовательского поведения, сценариев использования сервиса и механик потребления короткого видеоконтента.

В основе разработки креативной концепции лежали четыре принципа:

1. Анализ и сегментация ЦА.

Перед запуском команда проанализировала отклик пользователей в mobile-performance среде: демографию, поведенческие паттерны и сценарии потребления контента внутри приложений.

В результате аудитория была сегментирована на несколько ключевых групп, для каждой из которых сформировали отдельную коммуникацию:

молодая аудитория (от 18 до 24) — активно потребляет короткий развлекательный контент, чувствительна к трендам и мемам. Для этого сегмента использовались динамичные ролики с адаптацией TikTok-трендов, быстрым монтажом и виральными форматами;

пользователи от 25 до 34 — более рациональный сегмент, для которого важны удобство и практическая польза. В креативах делался акцент на экономии времени, мобильности и сценариях «быстро добраться без пробок»;

социальный сегмент — пользователи, для которых важен совместный досуг. Для них создавались сценарии про поездки с друзьями, прогулки и спонтанные перемещения по городу.

Таким образом, для каждого сегмента были определены свои триггеры и сценарные паттерны, которые повышают вероятность вовлечения. Уже под эти паттерны подбирались блогеры и разрабатывались креативы.

2. Нативность как точка входа.

Креатив должен восприниматься как органичный контент, а не как реклама — это повышает удержание и снижает уровень «баннерной слепоты».

3. Сценарное разнообразие.

Вместо одного формата была создана жанровая система креативов:

жизненные сценарии (опоздание, дорога на встречу, быстрые перемещения по городу);

POV-форматы (видео от первого лица, где зритель «проживает» ситуацию вместе с героем);

юмористические скетчи;

ролики с акцентом на пользу и функциональность сервиса.

Например, в одном из роликов обыгрывался формат «словаря самокатчика»: блогер в коротком динамичном видео иронично проговаривал типичные фразы пользователей («я быстрее доехал, чем ты на машине», «такси? не, не слышал»), демонстрируя преимущества сервиса через знакомые ситуации.

В другом сценарии использовался диалоговый тренд: герои обсуждали совместную поездку, и через конфликт («нельзя ехать вдвоем») органично подводили к ключевому сообщению — акции на первые поездки.

Также тестировались адаптации трендовых форматов — например, стилистика «дворовых интервью», где блогер сначала шутливо говорит о покупке машины, а затем «снижает ожидания» и объясняет, почему самокат оказывается более рациональным выбором.

4. Адаптация под поведение пользователя.

Все ролики — короткие вертикальные видео с быстрым хуком (цепляющим элементом), динамичным монтажом и четкой демонстрацией продукта в первые секунды.

Продакшн и работа с блогерами

Производство UGC-контента строилось как непрерывный продюсерский процесс. Каждую неделю команда Getblogger формировала пул из 10−20 креативных идей с учетом актуальных трендов, поведения аудитории и первых результатов кампании. После согласования с клиентом идеи превращались в детализированные сценарии: с покадровым описанием, репликами, рекомендациями по съемке и визуальными референсами.

Ключевой принцип — индивидуальная адаптация: сценарии создавались под конкретных блогеров с учетом их подачи и стиля. Это позволяло сохранить нативность и повысить доверие аудитории.

Под проект был организован отдельный кастинг: блогеры откликались на предложение в соцсетях Getblogger и выполняли тестовое задание. Отбор проходил по качеству подачи, визуалу, опыту съемки коротких видео и соответствию целевой аудитории. После утверждения каждый блогер получал индивидуальный пакет материалов: готовый сценарий, референсы и подробные рекомендации по съемке.

Производство контента было выстроено по единому процессу. Блогеры снимали ролики строго по согласованным сценариям, а команда Getblogger сопровождала каждый этап производства: контролировала соответствие материалов требованиям, вносила необходимые корректировки и централизованно готовила финальные версии роликов.

Процесс включал несколько этапов:

блогеры снимали ролики и передавали исходные материалы команде Getblogger;

монтаж полностью выполнялся на стороне Getblogger: команда адаптировала ролики под требования рекламных площадок, добавляла субтитры, графические акценты и готовила несколько версий креативов для тестирования;

при необходимости блогеры оперативно доснимали отдельные сцены и повторно передавали оригинальные материалы.

Каждый ролик проходил несколько этапов контроля качества:

промежуточный просмотр материалов;

корректировки при необходимости;

финальное согласование с клиентом.

Такой подход позволил выстроить масштабируемый процесс производства UGC-контента, обеспечив единый визуальный стиль, высокое качество материалов и соответствие перформанс-задачам кампании.

Результаты

UGC-креативы не только органично вписались в среду мобильных приложений, но и показали измеримый эффект на уровне бизнес-метрик:

UGC-видео вошли в топ-5 форматов рекламной кампании «Юрент» по эффективности;

стоимость привлечения (CAC) оказалась на 14% ниже по сравнению с анимированными баннерами;

креативы обеспечили стабильный поток установок приложения при более низкой стоимости.

Ключевой инсайт: пользователь быстрее реагирует на контент, который выглядит «своим», — и это напрямую влияет на стоимость привлечения.

Вывод

Кейс показал, что UGC может быть не просто вспомогательным имиджевым форматом, а полноценным перформанс-инструментом, способным конкурировать с классической мобильной рекламой на уровне экономики.

Продюсерский подход Getblogger позволил превратить работу с блогерами из разовой задачи в управляемый процесс: от идеи до масштабирования. Бренд получил не разовые интеграции, а библиотеку креативов, которую можно адаптировать под разные площадки и сценарии.

Марина Кондрашова, генеральный директор Getblogger: Сегодня ключевая точка эффективности в рекламе — это не только эффективная закупка трафика, но и точечная и умная работа с креативом. Именно сценарная работа становится решающим фактором в росте эффективности: она требует понимания поведения аудитории, трендов контента и логики платформ. UGC в этом смысле — это не «просто ролики», а продуманный продакшн, где каждая идея изначально создается с учетом того, как она будет работать в рекламе. При этом сильные креативы не живут только в перформанс: бренд получает готовый и проверенный контент, который можно дальше использовать в социальных сетях, адаптировать под разные площадки и масштабировать. По сути, мы говорим о переходе от разовых интеграций к созданию полноценной креативной системы, которая работает на бренд в долгую.

Лина Али, руководитель центра развития внешних рекламных систем МТС РТ: В рамках mobile-кампании мы протестировали 10 форматов креативов — от классических баннеров до AI-видео — и увидели, что UGC способен конкурировать с традиционными перформанс-решениями на языке цифр. UGC-видео, созданные совместно с Getblogger, вошли в топ-5 форматов по среднему CAC и показали результат на 14% эффективнее анимированных баннеров. На платформах IronSource и Bigo Ads именно UGC дали наибольшее количество конверсий при более низкой стоимости привлечения. Продюсерский подход Getblogger позволил нам быстро масштабировать рабочие креативы и получить измеримый бизнес-результат.