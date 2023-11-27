Как вывести на рынок новый нишевый маркетплейс с использованием нейросетей

Технологии искусственного интеллекта снимают с маркетологов часть повседневной работы, дают возможность больше времени уделять анализу и генерации идей. Примером такого подхода служит подготовка маркетинговой стратегии для платформы Soloma.tech, в рамках которой Demis Group использовало нейросети. Как удалось менее чем за полгода собрать более 50 поставщиков и месячную аудиторию более 13 тыс. пользователей, Sostav рассказали представители агентства.
О клиенте и его целях
«ФомЛайн» — производитель эластичного пенополиуретана, который применяется в создании матрасов и мягкой мебели. Появился на рынке России в 1992 году. Перед владельцами площадки стояла задача: не просто создать ещё один маркетплейс, который будет кому-то интересен, а стать лидером в нише мебельной фурнитуры на территории страны.
Денис Фатеркин, начальник отдела электронной коммерции компании «ФомЛайн»:
За долгие годы общения с производителями мебели мы досконально изучили их потребности и научились оперативно адаптироваться к меняющемуся спросу на комплектующие. Именно поэтому и приняли решение о запуске В2В-маркетплейса.
Разработка стратегии
Задачей для команды Demis Group стало создание и внедрение стратегии, благодаря которой площадка обретёт популярность как у поставщиков, так и у потребителей. В работе над этим проектом особую роль сыграл искусственный интеллект (ИИ) компании — Demis AI, выступивший в роли «нейромаркетолога».
Анализ и расширение ЦА. До обращения за помощью к специалистам клиент уже провёл глубокий анализ своей целевой аудитории. Стратеги из Demis Group систематизировали накопленные данные, добавив собственную экспертизу и дополнительное исследование с использованием искусственного интеллекта. Это позволило расширить и уточнить ЦА, прежде ограниченную лишь поставщиками и покупателями. В число сегментов вошли:
- ведущие производители комплектующих;
- специалисты по интерьеру;
- небольшие производственные компании комплектующих;
- ремонтные мастерские;
- мебельные компании различного масштаба.
Каждый сегмент подвергался анализу на предмет доступности, потенциала рынка и прибыльности. В результате скоринга были выбраны три наиболее перспективных, которые стали фокусом в разработанной стратегии: крупные производители комплектующих, эксперты по дизайну интерьеров и интернет-ретейлеры.
Определение ключевых особенностей целевой аудитории
ИИ помог выявить скрытые закономерности в ожиданиях целевой аудитории маркетплейса. На их основе были построены предположения о потребностях, мотивациях и интересах различных сегментов. Эти гипотезы затем нашли подтверждение в ходе CustDev-сессий, проведённых клиентом и маркетологами Demis Group.
За счёт способности нейросети к запоминанию информации мы смогли дополнительно настроить стратегию, используя свежие данные. Это позволило разработать УТП и предложения с учётом уникальных потребностей каждого сегмента.
Денис Чуприн, продуктовый маркетолог Demis Group:
Когда мы увидели, что благодаря нашим промптам команда смогла в более короткие сроки подготовить часть стратегии, не теряя при этом качество. Так мы поняли, что наш опыт может быть востребован на рынке. Отсюда и родилась идея «Нейромаркетолога».
Выбор каналов для продвижения и составление плана действий. Чтобы повысить узнаваемость среди целевой аудитории в начале пути, Demis Group уделило внимание каналам с широким охватом и значительным потенциалом привлечения. Выбор пал на контекстную и баннерную рекламу. В дополнение специалисты включили в стратегию SEO, эффективность которого проявляется со временем.
Примерно через полгода после старта продвижения агентство планировало расширить подход, внедрив PR-инструменты, такие как управление репутацией в сети и социальные медиа, чтобы точечно работать с аудиторией на разных этапах воронки продаж.
Реализация стратегии
Первый шаг: популяризация бренда. Инициация стратегии началась с повышения узнаваемости маркетплейса. Для этого команда агентства отдала предпочтение широко охватывающим инструментам: баннерной и контекстной рекламе. При создании рекламных сообщений она акцентировала внимание на полном раскрытии сути предложения через расширенные сниппеты и ярко выраженные потребности клиентов.
Агентство получило хорошие темпы прироста посещаемости сайта. Вскоре число посетителей достигло 13 752 в месяц с тенденцией к дальнейшему росту. Средняя сумма покупки составила 58 211 руб. В июле объём покупок у клиентов, привлечённых через рекламные кампании, превысил 1,64 млн руб.
Второй шаг: усиление присутствия в сети. В дополнение к запущенным рекламным кампаниям (РК) Demis Group начало оптимизировать сам маркетплейс. В игру вступило SEO. Анализируя выдачу, команда обнаружила, что настоящими конкурентами оказались не столько маркетплейсы, сколько обычные интернет-магазины. И чтобы конкурировать с ними, необходимо было применять некоторые механики, свойственные продвижению магазинов.
Работы включали:
- повышение авторитетности сайта через наращивание ссылочного профиля с высоким качеством и соответствием тематике;
- усиление технической стороны сайта для соответствия критериям поисковиков;
- усовершенствование контента для увеличения конверсии страниц, чтобы максимально эффективно обрабатывать трафик, поступающий от контекстной рекламы.
Наряду с позициями сайта в поисковой выдаче ключевыми показателями были:
- количество новых регистраций на платформе;
- количество добавлений товаров в корзину;
- количество совершённых покупок.
Результат SEO-продвижения.
Результаты
«Проект Soloma.tech подтвердил, что амбиции, подкреплённые глубоким пониманием отрасли, актуальных запросов участников рынка и настойчивым стремлением к успеху, неизбежно приведут к заметным результатам. Благодаря усилиям наших экспертов и команды клиента маркетплейс за полгода существования достиг важной вехи: привлёк внимание и стал местом активной регистрации новых поставщиков и покупателей», — рассказала команда агентства.
Количество поставщиков выросло с одного в январе до 54 к июлю 2023 года.
Денис Фатеркин, начальник отдела электронной коммерции компании «ФомЛайн»:
В целом рынок очень хорошо отреагировал на появление нового маркетплейса. Впереди ещё долгий путь, ведь подобного продукта на рынке раньше не было. Сейчас мы активно занимаемся как продвижением самого бренда «Солома», так и формированием привычки закупать комплектующие именно в В2В-маркетплейсе. Ведь это действительно гораздо удобнее.