Кейс Buzzoola и «Увелка» («Ресурс»): как ИИ-креатив в FMCG помог достичь VTR 93%

Пользователи ежедневно сталкиваются с большим объемом видеорекламы и быстро привыкают к однотипным сообщениям, из-за чего стандартные форматы чаще теряются в общем рекламном потоке. Для брендов продуктов питания эта проблема особенно заметна: категория высококонкурентная, и эффект рекламной слепоты развивается быстрее, чем в ряде других сегментов. В таких условиях бренду важно не просто обеспечить охват, а добиться качественного контакта с пользователем — привлечь внимание, удержать его и вызвать интерес к продукту.

Именно поэтому бренд «Увелка» (ООО «Ресурс») совместно с экспертами Buzzoola и агентством Media Instinct Group решили протестировать ролик, созданный с помощью ИИ и проверить, сможет ли он выделиться в перегруженной диджитал-среде и обеспечить высокий уровень вовлеченности. О ходе кампании Sostav рассказала команда проекта.

О клиенте

«Увелка» (ООО «Ресурс») — российский бренд продуктов питания в категории бакалеи, специализирующийся на крупах, кашах и продуктах для завтрака. В рамках рекламной кампании продвигалась линейка хлопьев для завтрака: «Хлопья овсяные питательные», «Хлопья рисовые» и «Хлопья 5 злаков».

Цель и задачи

Основной целью кампании стал рост знания бренда среди широкой целевой аудитории в категории зерновых хлопьев.

Для реализации необходимо было обеспечить широкий охват целевой аудитории, протестировать креатив, сгенерированный с помощью ИИ, а также повысить процент пользователей, которые досмотрели ролик до конца (VTR).

Целевая аудитория

Целевой аудиторией кампании стали мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет со средним доходом и выше по всей России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Для точного попадания в аудиторию использовались сегменты Big Data MTС, охватывающие интересы и поведение пользователей:

интернет-покупатели, любители скидок и промо-акций

гурманы, фанаты еды, интересуются диетическим питанием, посещают веганские и здоровые рестораны

пользуются доставками, читают рецепты, увлекаются кулинарией, фитнесом, контролируют вес и поддерживают здоровый образ жизни

Сегменты Big Data MTС были сформированы на основе обезличенных и агрегированных данных абонентов.

Ход рекламной кампании

Команда агентства Media Instinct Group совместно с экспертами Buzzoola запустила рекламную кампанию в Buzzoola DSP — на платформе для размещения видеорекламы, где ML-алгоритмы оптимизируют ключевые медийные показатели эффективности в реальном времени. Кампания была реализована в три этапа:

Этап 1. Разработка креатива

Креатив был подготовлен на стороне бренда «Увелка» с использованием искусственного интеллекта, что стало ключевым отличием кампании. В условиях перегруженного рекламного потока это позволило визуально выделиться и привлечь внимание аудитории за счет эксклюзива в сфере FMCG, где реклама обычно снимается с актерами и реальными продуктами.

Этап 2. Старт кампании с использованием широких сегментов аудитории.

На старте рекламной кампании команда Buzzoola использовала широкие сегменты аудитории, чтобы проанализировать отклик и собрать первоначальные данные. Далее команда перешла к более точной настройке кампании с кастомными сегментами, сформированными из Big Data MTС. В рамках этой работы была собрана аудитория, максимально заинтересованная в здоровом образе жизни и продуктах питания. Сегменты формировались на основе анализа цифрового поведения — посещений сайтов и интересов пользователей.

Ключевую роль на этом этапе сыграла ML-оптимизация от Buzzoola. Предиктивная модель анализировала до 20 параметров в реальном времени и прогнозировала вероятность выполнения целевого действия — полного досмотра ролика или клика. На основе этих прогнозов система:

автоматически перераспределяла бюджет и ставки между показами;

отсекала низкокачественный трафик;

подбирала наиболее релевантные площадки и рекламные позиции.

3 этап. Оценка эффективности рекламной кампании

На финальном этапе эффективность кампании оценивалась с помощью Brand Lift исследования, что позволило зафиксировать влияние рекламного контакта на восприятие бренда.

Результат

Кампания продемонстрировала превышение плановых показателей по ключевым метрикам. В итоге пользователи не только досматривали ролик, но и переходили на сайт, изучали продукт и проводили с ним больше времени, чем ожидалось. По результатам кампании показатель кликабельности (CTR) составил почти 1,5% при плане 0,95%. Доля досмотров видео (VTR) достигла 93% при плановом значении 70%. Показатель отказов снизился с плановых 60% до 33%, а среднее время на сайте выросло с 30 до 56 секунд.

Также эффективность кампании была подтверждена с помощью Brand Lift исследования, которое позволяет оценить влияние рекламы на восприятие бренда. Узнаваемость бренда (Brand Awareness) выросла почти на 7 п.п. и составила 16% против 9,1% в контрольной группе. Запоминаемость рекламы (Ad Recall) увеличилась на 3,3 п.п. — до 7,6% против 4,3%. Готовность к покупке (Product Consideration) достигла 7,4% при плановом значении 5,2%.

Вывод

Высокий результат удалось достичь за счет сочетания технологий. ИИ-креатив помог ролику выделиться в рекламном потоке и привлечь внимание пользователей. Точные сегменты Big Data MTС обеспечили попадание в целевую аудиторию, а ML-оптимизация усилила наиболее эффективные показы и повысила качество контакта с пользователем. Таким образом, кампания не только обеспечила высокий уровень вовлеченности, но и оказала заметное влияние на восприятие бренда: выросли узнаваемость, запоминаемость рекламы и готовность аудитории к покупке.

Полина Ермольчева, директор по продажам Buzzoola: Кейс бренда «Увелка» (ООО «Ресурс») наглядно демонстрирует, как искусственный интеллект способен влиять на ключевые этапы рекламной кампании: от генерации видеокреативов до оптимизации размещения с помощью ML-моделей. Мы оценили потенциал сочетания ИИ-креатива и алгоритмов машинного обучения для повышения эффективности KPI. Используя данные глубокой аналитики, мы смогли обеспечить высокий пост-клик и более точное взаимодействие с целевой аудиторией, подтвердив, что даже в масштабной кампании сочетание инструментов на основе ИИ позволяют достигать измеримых бизнес-результатов.

Мария Афанасьева, руководитель направления цифрового и торгового маркетинга бренда «Увелка» (ООО «Ресурс»): В начале 2025 года, несмотря на длительный и успешный опыт в рекламе, мы столкнулись с необходимостью освежить подход к коммуникации с потребителем. Прогресс не стоит на месте, при этом бакалейная категория отличается традиционностью, которая диктует определенную осторожность в следовании трендам. Экономику «трясет», и необходимо своевременно адаптироваться к экономическим реалиям, в которых съемки дороже и сложнее альтернативных способов создания роликов. В данном эксперименте мы эффективно встроились в технологически новое веяние — использование нейросетей в производстве креативов. Для снижения рисков, связанных с негативной реакцией потребителя на ИИ, было принято решение о тестировании рекламных роликов на живой аудитории с помощью Tiburon Fastuna. Далее совместными усилиями был произведен тщательный подбор мест размещения, тактик и таргетингов, что позволило добиться эффективной коммуникации с потребителем. Полученные выводы и замеры позволяют высоко оценить эффективность и продуктивность совместной работы, а также определить стратегию продвижения на будущие периоды.