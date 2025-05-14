Кейс Actimuno: как построить город иммунитета в Roblox

Actimuno — бренд функциональных кисломолочных напитков продолжает искать нестандартные пути коммуникации с детской аудиторией. После успешной диджитал-кампании с блогером Владом А4 команда запустила собственный виртуальный мир в Roblox — Acticity. Цель проекта — формировать у детей привычку заботы об иммунитете через игровые механики, используя среду, в которой они уже активно присутствуют. Задача заключалась в привлечении детской аудитории 7−10 лет в категорию функциональных кисломолочных напитков. Полученными результатами команда проекта поделилась с Sostav.

Инсайт: чтобы общаться с детьми, нужно быть частью их мира

По данным исследований, более 7 млн детей в России хотя бы раз в месяц проводят время в онлайн-играх. Roblox — одна из самых популярных платформ, ежемесячная аудитория которой достигла более 10 млн пользователей в России и, большая часть из них — дети в возрасте от 7 до 14 лет. Это не просто игровая среда, а пространство общения и самовыражения.

Основной вызов заключался в том, чтобы встроить разговор о пользе иммунитета в детский игровой опыт органично и нативно. Команда бренда хотела избежать ощущения, что ребенка учат или что ему что-то рекламируют — наоборот, важно было заинтересовать, вовлечь, сделать заботу о здоровье частью приключения. Не «говорить про иммунитет», а позволить прожить этот опыт внутри любимой игры.

Для Actimuno Roblox стал площадкой, где бренд мог выстроить органичное присутствие и взаимодействие с детьми без навязчивой рекламы. В центре концепции — идея: обучение и полезные привычки могут быть интересными, благодаря игровому сценарию.

Арина Пономарева, бренд-менеджер Actimuno: Сегодня брендам недостаточно быть просто «где-то рядом». Чтобы говорить с детьми на одном языке, нужно быть там, где они живут, играют, общаются и вдохновляются.

Решение: собственный город здоровья с образовательными мини-играми

Acticity — это виртуальный открытый мир внутри Roblox, в котором каждая игровая локация раскрывает ценности бренда через сюжет и механику.

«Академия здоровья»: викторины и интерактивные «пасхалки» по теме иммунитета.

«Башня Actimuno»: квест, где игрок собирает ключевые компоненты состава продукта.

«Наполни бутылочку»: аркадная мини-игра на скорость и точность, которая рассказывает про полезный состав продукта.

Соревновательные локации: вышибалы и гонки на велосипедах — поддерживают активность и вовлеченность.

Сюжет развивается: на город нападают вирусы, и игроки становятся защитниками иммунитета, получая редкий внутриигровой контент.

Ключевая игровая валюта — «АКТИкоины», выполненные в стиле кнопки «активации иммунитета» из основной рекламной кампании Actimuno. Их можно обменять на бонусы, прокачку и участвовать в рейтингах. Топ-10 игроков недели получают робаксы, официальную валюту Roblox — это создает сильную мотивацию к возвращению.

Дарья Виноградова, старший бренд-менеджер Actimuno: Мы хотели, чтобы ребенок не просто услышал про иммунитет в «рекламе», а соприкоснулся с ним в интересной для него среде. Благодаря геймификации забота о здоровье становится понятной и увлекательной частью их повседневной жизни.

Интеграция с продуктом и трафик: от QR-кода к метавселенной

Для усиления связки цифрового и реального мира на упаковках продукции Actimuno появились QR-коды, ведущие в Acticity. Дополнительно использовался органический in-game трафик — через размещение порталов в популярных Roblox-мирах, где уже присутствует детская аудитория.

Результаты за первый месяц:

1,9 млн визитов;

более 75% уникальных пользователей;

более 50 000 ежедневных активных пользователей;

более 10 000 сканирований упаковки.

Креатив и реализация

Разработка игрового мира велась бренд командой Actimuno совместно со студией DVOR. Команда адаптировала механику и визуальный стиль под ограничения Roblox и особенности детского восприятия. Особое внимание уделялось безопасности, модерации и качеству геймификации.

Вывод

Проект Acticity стал первым масштабным шагом бренда Actimuno в мир метавселенных и продемонстрировал, что геймификация — это не просто модный тренд, а действенный инструмент формирования полезных привычек у новой аудитории. Бренд убежден: органичное присутствие в привычной для детей среде позволяет донести важность заботы об иммунитете без необходимости прибегать к прямой рекламе.

Уже спустя первый месяц после запуска проект доказал свою эффективность — игровая механика не только удерживает внимание, но и способствует закреплению значимых поведенческих установок. При этом игровой формат пробуждает у детей интерес к бренду, а следовательно — к категории функциональных кисломолочных напитков, что является ключевой задачей проекта. Успешный старт показал высокий потенциал формата для масштабирования и развития — как внутри Roblox, так и в других диджитал-средах.