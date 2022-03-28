SuperJob: 77% россиян не захотят работать в иностранных компаниях в случае их возвращения

Компании, покинувшие российский рынок в связи с событиями на Украине, рискуют своим HR-брендом. Так, в случае их возвращения 77% россиян скорее предпочтут работать в любой другой компании, нежели у них, следует из опроса SuperJob.

Свою позицию граждане объясняют политическими убеждениями и большей надежностью компаний, не приостанавливавших деятельность в России. Чем старше россияне, тем чаще они говорят, что компании-перебежчику предпочтут любого другого работодателя (73% среди респондентов до 34 лет и 83% среди тех, кто старше 45-ти). Но больше всего противников таких компаний среди женщин.

Однако, 23% при трудоустройстве выбрали бы компанию, которая ушла, а потом вернулась на российский рынок. По их словам, западные компании обычно предоставляют лучшие условия труда по сравнению с отечественными.

Компаниям, поддержавшим санкции, в случае возвращения придется бороться за кадры. Так, 58% россиян, готовых рассматривать вакансии компаний-перебежчиков, трудоустроятся к ним только на условиях более высокой оплаты труда. Для 4 из 10 решающим фактором станет удобный график или хорошие условия труда. Расширенный компенсационный пакет и перспективы карьерного роста важны для каждого третьего опрошенного. При этом, работать в западных компаниях, вернувшихся на российский рынок, ради больших денег чаще готовы россияне с доходом более 80 тыс. руб., а ради удобного графика — опрошенные с зарплатой менее 50 тыс. руб.

По данным Superjob, около 49% россиян готовы полностью или частично отказаться от покупки продукции уходящих с российского рынка компаний. В основном подобную готовность выражает аудитория старше 40 лет (более 50%), так же категорически настроена треть российской молодежи (18−34 лет).